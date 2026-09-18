Деревообработчики заплатили за Toftan 58 млн евро. «Безусловно, хорошая сделка»

Если в прошлом году участники рынка предполагали, что сделка компании с участием крупного предпринимателя Маргуса Линнамяэ по покупке у шведского владельца лесных угодий площадью примерно с остров Вормси могла составить 65-70 млн евро, то годовой отчет показывает, что цена покупки была значительно ниже фактической стоимости леса.
Бизнесмен Маргус Линнамяэ, купивший вместе с руководителями Союза частных лесовладельцев (Eesti Erametsaliit) 10 000 гектаров леса у компании Toftani Metsandus, теперь полностью стал владельцем совместной компании.
Маргус Линнамяэ стал крупным лесовладельцем, приобретя вместе с бизнес-партнёрами участок, превышающий по площади остров Вормси, у бывшего владельца Toftan. Участники рынка подтверждают, что это крупнейшая лесная сделка за последние годы.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.