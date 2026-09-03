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Ryanair грозит повышением цен и сокращает зимние рейсы

Крупнейший европейский лоукостер прогнозирует, что если цены на нефть останутся высокими, авиабилеты в следующем году могут заметно подорожать.
Ryanair предупредила, что авиабилеты заметно подорожают, если цены на нефть не снизятся.
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