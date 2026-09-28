Катрин Рехемаа: дефицит Кассы здоровья покроют за счет зарплат врачей

В преддверии обсуждения стратегии госбюджета и нового бюджета Кассы здоровья все чаще раздаются голоса о том, что система здравоохранения в Эстонии недофинансирована. Министр социальных дел Кармен Йоллер с этим согласна, но считает, что проблемы нельзя решить, если просто выделить дополнительные деньги, но не провести структурных реформ.