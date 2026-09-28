Катрин Рехемаа: дефицит Кассы здоровья покроют за счет зарплат врачей
Генеральный секретарь Союза врачей Катрин Рехемаа пишет в сентябрьском номере журнала Eesti Arst о начавшихся переговорах по коллективному договору на 2027-2028 годы, отмечая, что дефицит Кассы здоровья планируется покрыть за счет зарплат врачей.
В преддверии обсуждения стратегии госбюджета и нового бюджета Кассы здоровья все чаще раздаются голоса о том, что система здравоохранения в Эстонии недофинансирована. Министр социальных дел Кармен Йоллер с этим согласна, но считает, что проблемы нельзя решить, если просто выделить дополнительные деньги, но не провести структурных реформ.
Руководитель Нарвской больницы Юллар Ланно сетует, что в результате реформы скорой помощи Нарва лишится реанимобиля, что, по его мнению, приведет к тому, что пациенты будут ждать несколько часов прежде чем попадут к врачу.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.