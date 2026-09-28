Стартап молодых предпринимателей привлек 700 000 долларов при поддержке основателей Bolt и Lightyear
Разработчик мобильных приложений на базе искусственного интеллекта Bilt.me привлек 700 000 долларов инвестиций на ранней стадии. В раунде также приняли участие основатель Bolt Маркус Виллиг и основатель Lightyear Мартин Сокк.
Основатель 1oT Мярт Кроодо не может сходу назвать доходность своего биржевого портфеля и начинает искать данные в телефоне. «Понятия не имею», – признается он и предполагает, что, возможно, речь идет о нескольких десятках процентов. Но все же решает проверить: открывает Interactive Brokers и на несколько секунд замирает, глядя на экран.
Эстонская финтех-компания Creem привлекла 5 миллионов евро на развитие платформы для расчетов и продаж, предназначенной для небольших компаний-разработчиков программного обеспечения. Инвестиционный раунд возглавил польский венчурный фонд Inovo VC.
Rohefarm, привлекшая более 100 000 евро благодаря амбициозным обещаниям, ставит точку в прежнем бизнесе, однако вновь пытается привлечь у инвесторов шестизначную сумму, чтобы покрыть требования крупнейшего кредитора. Крупный собственник Даг Нурм признает, что обычному инвестору трудно увидеть в этом экономический смысл.
Финский стартап Verda, в число инвесторов которого входит инвестиционная компания Таавета Хинрикуса и Стена Тамкиви Skaala, после последнего раунда финансирования получил статус единорога, достигнув рыночной стоимости в 1 млрд долларов.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.