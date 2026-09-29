У Кармен Йоллер возник спор с врачами из-за раскрытия данных пациентов

Союз врачей Эстонии направил публичное обращение министру социальных дел Кармен Йоллер, выразив обеспокоенность тем, что Департамент полиции и погранохраны, а также другие государственные учреждения имеют доступ к данным пациентов. По словам министра, работа над изменением законодательства уже ведётся, а сама Йоллер обвинила врачей в нарушении конфиденциальности данных пациентов, пишет
ERR.
- Министр социальных дел Кармен Йоллер ведет публичную дискуссию с Союзом врачей Эстонии о защите личных данных пациентов
- Foto: Лийз Трейманн
«Нынешняя ситуация, когда полиция и другие государственные учреждения имеют доступ к медицинским данным, неприемлема и ставит под угрозу надежность всей системы здравоохранения. Конфиденциальность данных пациентов должна оставаться секретом даже после внесения информации в информационную систему», – заявил президент Союза врачей Эстонии Неэме Тыниссон.
Союз врачей требует от министра социальных дел Йоллер приостановить доступ к медицинским данным через государственные информационные системы без согласия пациента и разрешить доступ в исключительных чётко оговоренных законом случаях с разрешения суда.
«Союз врачей ломится сюда через открытую дверь, потому что поправка к закону уже разрабатывается в сотрудничестве с Министерством юстиции и цифровых технологий и скоро будет представлена правительству. Они прекрасно это знают», – написала Йоллер в социальных сетях.
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«Для раскрытия данных необходимо согласие пациента или четкое юридическое основание. Я сама обратилась в Инспекцию с просьбой оценить поведение некоторых врачей, чтобы определить, необходимо ли инициировать разбирательство. Почему Союз врачей не делает этого?» – задала вопрос Йоллер.
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