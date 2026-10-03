Stora Enso закрывает завод в Швеции, проработавший всего семь лет

Один из самых состоятельных предпринимателей Ляэне-Вирумаа Тармо Ноодла едет на завтрашнее очередное собрание акционеров биржевой компании Stora Enso с вопросом, на который не может получить ответа уже два года: почему его предложение купить лесопилку в Няпи за более высокую цену, чем у другого претендента, было отклонено.
Деревообрабатывающее предприятие одного из самых богатых бизнесменов Ляэне-Вирумаа Тармо Ноодла восстанавливает с помощью финской древесины оборот, который оно резко потеряло из-за санкций, введенных в связи с войной.
Лесопромышленный концерн Stora Enso, ведущий деятельность, в том числе в Эстонии, рассматривает продажу лесопилок в Центральной Европе и планирует отдельно вывести на биржу свой шведский лесной бизнес стоимостью 5,7 млрд евро.
Майкол ездил на Ferrari и Lamborghini, но, если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит, как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Майкол представляет новую жемчужину своей коллекции.