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Диплом из Нью-Йорка, не выезжая из Эстонии: как студентка из Таллинна строит карьеру в сфере женского здоровья

Помимо традиционной учебы в гимназии, профтехучилище или университете, все больше молодых людей получают образование полностью или частично онлайн. 21-летняя Лизетте Меос именно так училась в Нью-Йорке.
«Меня всегда интересовало женское здоровье», – рассказала Лизетте Меос, которая теперь развивает личный бренд на эту тему.
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