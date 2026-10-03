Диплом из Нью-Йорка, не выезжая из Эстонии: как студентка из Таллинна строит карьеру в сфере женского здоровья
Помимо традиционной учебы в гимназии, профтехучилище или университете, все больше молодых людей получают образование полностью или частично онлайн. 21-летняя Лизетте Меос именно так училась в Нью-Йорке.
Разработчик мобильных приложений на базе искусственного интеллекта Bilt.me привлек 700 000 долларов инвестиций на ранней стадии. В раунде также приняли участие основатель Bolt Маркус Виллиг и основатель Lightyear Мартин Сокк.
Обычно воздушные фильтры содержат пластиковые и стеклянные волокна, которые не разлагаются. Элийсе Лехтсаар и ее единомышленники считают, что конкурентоспособные фильтры можно изготавливать также из лишайника и овечьей шерсти.
Компания Featurebase, основанная тремя молодыми эстонцами, в прошлом году увеличила оборот в четыре раза, при этом половина этой суммы осталась в виде операционной прибыли. При 1700 клиентов компания получает регулярный доход в размере $2,8 миллиона и стремится увеличить его до $10 миллионов.
Придумать бизнес-идею и воплотить ее всего за одну неделю – именно такой срок дали в августе участникам Летней школы молодых предпринимателей (YESS) на создание стартапа в спортивной индустрии. Молодежь превращала проблемы в реальные бизнес-проекты. Одни взялись за анализ спортивных матчей, другие – за борьбу с малоподвижным образом жизни школьников.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.