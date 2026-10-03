ОАЭ назвали произошедшее в кабине пилотов рейса Flydubai в Тель-Авив терактом
По данным Объединенных Арабских Эмиратов, второй пилот рейса Flydubai из Дубая в Тель-Авив напал на капитана с аварийным топором и попытался взять управление самолетом под свой контроль. Власти ОАЭ квалифицировали произошедшее как теракт.
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