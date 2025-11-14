Stora Enso рассматривает продажу части лесопилок и отделяет шведский лесной бизнес
Лесопромышленный концерн Stora Enso, ведущий деятельность, в том числе в Эстонии, рассматривает продажу лесопилок в Центральной Европе и планирует отдельно вывести на биржу свой шведский лесной бизнес стоимостью 5,7 млрд евро.
Stora Enso сообщила, что в течение следующего года проведет стратегический обзор лесопилок Центральной Европы и подразделения деревянных строительных решений. Обычно это означает поиск нового владельца.
Финский лесопромышленный концерн Stora Enso сообщил о значительном росте продаж в первом полугодии 2025 года, однако на прибыльность серьезно повлияли крупные инвестиции в производство упаковки и сложная рыночная ситуация. В этом году компания продолжает масштабные структурные изменения и сосредотачивается на развитии возобновляемой упаковки.
