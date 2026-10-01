Из-за войны России против Украины и Эль-Ниньо цены на сельхозпродукцию резко выросли
Мировые цены на сельхозпродукцию продемонстрировали самый сильный квартальный скачок с начала 2022 года. Причиной стали новое обострение ситуации в Черноморском регионе и экстремальные погодные условия.
Правительство Эстонии решило ввести государственную санкцию, запрещающую транзит через страну зерна из России и Беларуси. Таким образом власти намерены исключить возможность использования эстонских портов в качестве нового маршрута для вывоза российской зерновой продукции.
Латвия и Литва могут полностью запретить транзит российского зерна через свои порты. Поводом для такого решения стал резкий рост поставок после того, как украинские атаки вывели из строя значительную часть российской портовой инфраструктуры.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.