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Из-за войны России против Украины и Эль-Ниньо цены на сельхозпродукцию резко выросли

Мировые цены на сельхозпродукцию продемонстрировали самый сильный квартальный скачок с начала 2022 года. Причиной стали новое обострение ситуации в Черноморском регионе и экстремальные погодные условия.
Погодное явление Эль-Ниньо уже некоторое время набирает силу и рискует стать самым мощным за всю историю наблюдений. Это явление, при котором устойчивые ветры меняют направление, а засухи и наводнения возникают в непривычных для них местах, дало о себе знать, например, в начале сентября на западном побережье США, где из-за наводнений местным жителям пришлось эвакуироваться из своих домов.
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