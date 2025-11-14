Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,8%290,74
  • OMX Riga0,49%925,72
  • OMX Tallinn−0,21%1 908,74
  • OMX Vilnius0,07%1 272,1
  • S&P 500−1,66%6 737,49
  • DOW 30−1,65%47 457,22
  • Nasdaq −2,29%22 870,36
  • FTSE 100−1,83%9 627,86
  • Nikkei 225−1,77%50 376,53
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%94,17
  • 14.11.25, 10:51

Valio инвестировала 8,5 млн в производство в Выру

Финский молочный концерн Valio построил в Выру крупнейший в странах Балтии и Северных странах склад для созревания твердого сыра.
Завод, которым руководит глава Valio Estonia Майдо Соловьев, в основном экспортирует твердый сыр за границу – напрямую в рестораны.
  Завод, которым руководит глава Valio Estonia Майдо Соловьев, в основном экспортирует твердый сыр за границу – напрямую в рестораны.
  • Foto: Liis Treimann
«Самое важное в том, что теперь мы можем перенести весь процесс созревания твердого сыра в Эстонию», – подчеркнул глава Valio Eesti Майдо Соловьев в пресс-релизе. Ранее Valio производила сыр в Выру, отправляла значительную его часть в Италию для дальнейшего созревания и затем возвращала часть обратно в Выру для упаковки.
Новости
  • 04.11.25, 19:18
Мясокомбинаты могут перенести производство за границу, если Эстония не обуздает чуму свиней
За последние десять лет Эстония так и не смогла наладить профилактику африканской чумы свиней, сказал председатель правления крупнейшего свиноводческого предприятия страны Maag Food Сильвер Каур. По его словам, компания рассматривает возможность перенести производство из Эстонии.
Новости
  • 11.11.25, 18:30
Обанкротился ресторанный бизнес, отчаянно убегавший от долгов
Весной окружной суд вынес решение, что сеть ресторанов Mack Bar-B-Que перевела свою деятельность из одной компании в другую, оставив старой только долги. Теперь обанкротилась и новая фирма-пустышка, а владельцы закрывают бизнес.
Новости
  • 10.11.25, 18:54
Ресторан из списка Michelin в Эстонии закрывается: «Продолжать невозможно»
Расположенное на острове Муху поместье Пядасте, одним из владельцев которого является Имре Соояэр, закрывается. На мызе функционировал в том числе ресторан Alexander, включенный в эстонский гид Michelin.
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.25, 14:58
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа
Компания Baltic Workboats AS (BWB), расположенная в местечке Насва на острове Сааремаа, является настоящим символом эстонского судостроения. На местной верфи строятся суда мирового уровня, готовые бороздить просторы Балтийского и Средиземного, Черного и Каспийского морей под флагами более чем 25 государств, от Европы до Азии и Северной Америки. Однако за самыми высокими судостроительными технологиями всегда стоят люди, настоящие мастера на все руки, умеющие учитывать все особенности мореходного дела. Значительную роль в поддержке технологического развития BWB играет сотрудничество с Кассой по безработице.

1
Новости
  • 12.11.25, 14:45
Выкупленная эстонцем ИТ-компания за считанные дни перешла к новому владельцу
2
Новости
  • 13.11.25, 11:28
Быстрые изменения в торговых центрах Нарвы: три арендатора уходят, четыре приходят
3
Новости
  • 12.11.25, 16:53
Европа намерена перераспределить беженцев, Эстония получит исключение
4
Новости
  • 12.11.25, 18:03
Отказ от трамвая на улице Лийвалайя может оставить Таллинн и без ветки в Пельгуранна
5
Эпицентр
  • 13.11.25, 13:46
В караоке-баре кто-то сфальшивил. Одна из первых менеджеров Bolt осталась в долгах, предстоит суд
Руководители Bolt вложили в бизнес сотни тысяч евро
6
Новости
  • 10.11.25, 06:00
У вас есть карта российского банка? Новый пакет санкций может сулить вам неприятности

Новости
  • 14.11.25, 14:28
Минсоцдел намерено поднять пенсионный возраст с 2028 года
Новости
  • 14.11.25, 14:08
Stora Enso рассматривает продажу части лесопилок и отделяет шведский лесной бизнес
Эпицентр
  • 14.11.25, 13:24
«Если два бедняка объединятся, богатство не появится». Самоуправлениям не понравилось предложение Союза работодателей
Новости
  • 14.11.25, 12:51
Каспар Оя: более широкая картина указывает на замедление экономического роста
Новости
  • 14.11.25, 11:46
NASA успешно запустила беспилотную миссию на Марс
Новости
  • 14.11.25, 10:51
Valio инвестировала 8,5 млн в производство в Выру
Новости
  • 14.11.25, 10:13
Число безработных в третьем квартале сократилось
Новости
  • 14.11.25, 06:00
Танцы, скандалы и джаз: как подвал на Ратушной площади стал символом новой эпохи

Сингапурка Венус Лим, основательница и владелица караоке-бара House 10, задолжала арендодателю 100 000 евро, и он теперь пытается взыскать эти долги с нее как с частного лица. Однако она надеется найти новых инвесторов и открыть бар в другом месте – максимум через год.
Эпицентр
  • 13.11.25, 13:46
В караоке-баре кто-то сфальшивил. Одна из первых менеджеров Bolt осталась в долгах, предстоит суд
Руководители Bolt вложили в бизнес сотни тысяч евро
В дальнейшем квоту на иммиграцию предлагается привязать к прогнозу экономического роста и в основном распределять ее в пользу промышленного сектора.
Подсказка
  • 13.11.25, 06:00
На пороге гибких трудовых договоров: иностранцев новые правила почти не затронут
Торговый центр Fama в Нарве. Отправлять посылки на автобусах с января его посетители не смогут, закроется здесь и спортивный магазин, но появились два новых магазина.
Новости
  • 13.11.25, 11:28
Быстрые изменения в торговых центрах Нарвы: три арендатора уходят, четыре приходят
Лагерь беженцев в Греции.
Новости
  • 12.11.25, 16:53
Европа намерена перераспределить беженцев, Эстония получит исключение
Сооснователь стартапа Lovable Фабиан Хедин посетил Эстонию, приняв участие в мероприятии по креативному кодингу, прошедшему в офисе Pipedrive.
Новости
  • 12.11.25, 19:14
Самый быстрорастущий ИТ-стартап в мире: главный вызов — нанять людей
По прогнозам, к концу года число поданных в эстонскую таможню деклараций может достичь 2,5–3 млн вместо 0,5 млн в 2024 году.
Новости
  • 13.11.25, 13:58
ЕС хочет ввести пошлины в отношении китайских посылок уже с начала 2026 года
Владимир Зеленский подчеркнул, что коррупции нет места в стране.
Новости
  • 13.11.25, 12:23
Коррупционный скандал расшатал украинское правительство
BWB и Касса по безработице продолжат совместную работу и в новом году. В этот раз к проекту подключится и Курессаареское профессиональное училище, готовое заняться проведением курсов для сварщиков и практическим обучением слесарей-механиков.
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.25, 14:58
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа

