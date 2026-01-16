Рийгикогу исправит ошибку в Законе о налоге на азартные игры в феврале

Оппозиция требует отставки председателя финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн из-за допущенной ошибки.
Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн (Партия реформ) сообщила, что новый законопроект, направленный на исправление ошибки в Законе о налоге на азартные игры, поступит на первое чтение в Рийгикогу во вторник на следующей неделе. Когда состоятся второе и третье чтения, она пока сказать не может.
Ошибка в Законе об азартных играх возникла в Министерстве финансов и может означать дыру в размере 2 млн евро. Несколько казино намерены платить налог до исправления ошибки, хотя неясно, как именно это делать.
Руководители фракций Центристской партии, партии «Отечество», Консервативной народной партии Эстонии и Социал-демократической партии в Рийгикогу требуют, чтобы председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн (Партия реформ) взяла на себя политическую ответственность за законодательную ошибку и ушла в отставку.
Союз организаторов азартных игр Эстонии заявляет, что готов выполнять налоговые обязательства по смыслу закона, несмотря на техническую ошибку в его формулировке, которая исказила трактовку будущих правил для онлайн‑операторов и поставила под вопрос ожидавшиеся с 2026 года изменения в ставке налога.