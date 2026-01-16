Назад 16.01.26, 10:13 Рийгикогу исправит ошибку в Законе о налоге на азартные игры в феврале Рийгикогу начнет обсуждение нового законопроекта о внесении поправок в Закон о налоге на азартные игры в следующий вторник. Ошибку планируется устранить в первой половине февраля.

Оппозиция требует отставки председателя финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн из-за допущенной ошибки.

Foto: Andras Kralla

Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн (Партия реформ) сообщила, что новый законопроект, направленный на исправление ошибки в Законе о налоге на азартные игры, поступит на первое чтение в Рийгикогу во вторник на следующей неделе. Когда состоятся второе и третье чтения, она пока сказать не может.