Квартира в совместной собственности: какие особенности?

Квартира в Каламая Фото: Лийз Трейманн

Время от времени встречаются объявления о продаже квартир, находящихся в совместной собственности (kaasomand). Бюро недвижимости Uus Maa пишет, какие особенности нужно учитывать при покупке такой квартиры.

Квартиры, находящиеся в совместной собственности - результат наследия и реформы собственности. Они чаще всего встречаются в старых домах. Некоторые квартиры были изначально спроектированы так, чтобы в них жили две семьи: одна на первом этаже, другая на втором. Также есть бывшие виллы, которые в советское время разделили на квартиры, а затем забыли переоформить.

Попадаются квартиры, находящиеся в совместной собственности, и в новых домах, в которых по разным причинам не удалось оформить квартирную собственность.

Цена на квартиру в совместной собственности часто на 5-10% ниже обычной. Есть важный нюанс: у других собственников есть преимущественное право покупки. Это означает, что купленную вами долю они могут перекупить, повторив цену.

Что нужно знать о квартирах, находящихся в совместной собственности?

1) Самое важное: у такой квартиры несколько собственников, следовательно эксплуатируется она на основе соглашения или нотариально заверенного порядка использования.

2) Должен быть порядок использования помещений общего пользования (чердак, двор, подвал, подъезд и т.д.). Если порядок использования не заверен нотариально, то он не носит обязывающего характера для новых собственников.

3) Банкам важно наличие нотариального соглашения. Без него могут не выдать кредит.

4) У каждого совместного собственника есть право на продажу своей доли, в то время как у других совместных собственников - преимущественное право покупки. Uus Maa советует перед покупкой выяснить, есть ли у соседей желание купить эту собственность.

5) Преимущественное право покупки можно реализовать через 2 месяца после получения уведомления. Собственность можно купить ровно на тех условиях, что прописаны в договоре купли-продажи. Если преимущественное право покупки реализуется, то первоначальный собственник получит свои деньги назад.