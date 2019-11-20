Кредиты между «родственниками»

Имеются в виду «родственники» - юридические лица. Конкретно: материнские и дочерние коммерческие структуры, между которыми в реальной жизни довольно часто возникает переброска денег. Чаще всего в качестве взаимной финансовой поддержки. Чтобы избежать появления подоходного налога, такие денежные трансферты оформляются кредитными договорами. Несколько лет назад такого рода сделки стали предметом специального налогового внимания.

Владимир Вайнгорт, доктор экономических наук, научный руководитель клуба «Кардис»

Они подпадают под нормы пятидесятой статьи Закона о подоходном налоге. Четвёртая часть которого категорична: «Если цена сделки между юридическим лицом-резидентом и связанным с ним лицом отличается от рыночной цены названной сделки, подоходным налогом облагается сумма, которую налогоплательщик получил бы как доход, или сумма, которую налогоплательщик не понес бы как расход, если бы трансфертная цена соответствовала рыночной стоимости сделки». Более того, в седьмой части той же статьи сказано: «Для применения части 4 коммерческое товарищество-резидент обязано по требованию налогового управляющего представить дополнительные данные по сделкам со связанными лицами, о деятельности принадлежащих к одному концерну коммерческих товариществ и о структуре концерна.