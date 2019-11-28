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Имеет ли Инспекция труда право остановить работу на объекте?

Читатель спрашивает: Я слышал, что Инспекция труда имеет право остановить выполнение опасной для жизни работы или запретить использование опасного средства труда. В каких случаях Инспекция труда останавливает работу, запрещает использование средства труда и как можно понять, что это сделала именно Инспекция труда?

Для остановки опасных работ и запрета эксплуатации средства труда Инспекция труда применяет специальные средства – наклейки и ленту со специальной маркировкой. Фото: tooelu.ee

Отвечает Силья Соон, заведующая отделом надзора Инспекции труда: