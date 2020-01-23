Коллега ходит больным на работу. Что делать?

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Вопрос: у меня есть один коллега, который постоянно ходит больным на работу, и это начинает беспокоить. С одной стороны, очень неприятно, когда человек за соседним столом изо дня в день шмыгает носом и кашляет и, поскольку ему, очевидно, плохо, он делает ошибки в работе. Мне бы не хотелось заразиться и заболеть. Что в такой ситуации могут сделать сослуживцы и работодатель?