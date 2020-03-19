На помощь! Чрезвычайное положение! Как быть с договорными обязательствами?

В связи с закрытием границ под удар могут попасть как компании, использующие иностранную рабочую силу, так и работающие за рубежом фирмы. На производственные предприятия влияние могут оказать карантин и перебои поставок. В условиях чрезвычайного положения предприятия должны оценить свою способность исполнять существующие договорные обязательства и при необходимости действовать соответственно. Присяжный адвокат KPMG Law, руководитель практики по урегулированию споров Ксения Кравченко и адвокат Мерил Кристи Хальянд объясняют, на что именно стоит обратить особое внимание.

Присяжный адвокат KPMG Law, руководитель практики по урегулированию споров Ксения Кравченко. Фото: KPMG Baltics

Чрезвычайное положение и введенные в других странах аналогичные ограничения с большой вероятностью можно рассматривать в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), влекущих за собой освобождение от ответственности за нарушение договора до момента прекращения действия таких обстоятельств. Непреодолимая сила – это непредвиденные обстоятельства, не вызванные самим обязанным лицом, неподвластные его влиянию и препятствующие исполнению им своих обязательств. Освобождение от ответственности в данном контексте значит, что пострадавшая сторона не может применить в отношении нарушителя договора средства правовой защиты – например, потребовать исполнения обязательств или возмещения ущерба.