Налоги при сделках с наследованной недвижимостью или паями компании

Позаботиться о снижении налоговой нагрузки при сделках с отчуждением паев или приватизированной недвижимости стоит заранее, пишет доктор экономических наук, научный руководитель бухгалтерского клуба „Кардис“ Владимир Вайнгорт.

Начнём с примера (основанного на реальной ситуации). В коммерческом товариществе было два пайщика. Назовём их Антон и Александр. Один отец, другой сын. Дела у фирмы шли таким образом, что отец, Антон, вынужден был несколько раз дать ей кредит. После чего собственный капитал фирмы упал до величины менее 2500 евро. Не надо, наверное, объяснять, почему это создало критическую ситуацию, выходом из которой стало решение Антона преобразовать кредиты во взнос в собственный капитал, путём создания добровольного финансового резерва. Вариант вполне разумный и часто используемый на практике.