У острова Найссаар произошло небольшое землетрясение

Место землетрясения у острова Найссаар отмечено на карте оранжевым маркером.
Foto: Eesti Geoloogiateenistus
По словам сейсмолога Геологической службы Эстонии Хейди Соосалу, Военно-морские силы Эстонии довольно часто обезвреживают в этом районе старые морские мины, и финско-эстонская сеть сейсмического мониторинга регистрирует вызванные этим взрывы. «Однако на этот раз сейсмограммы зафиксировали настоящее природное землетрясение, никак не связанное с происходящим в море», – сообщила Соосалу.
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