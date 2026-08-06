У острова Найссаар произошло небольшое землетрясение

Число погибших в результате разрушительного двойного землетрясения в Венесуэле достигло 920 человек, еще более 3300 получили ранения. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. По его словам, наиболее пострадавший штат Ла-Гуайра взяла под контроль армия, чтобы обеспечить порядок и помочь спасателям.