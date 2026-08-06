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У острова Найссаар произошло небольшое землетрясение

Ранним утром в понедельник, 3 августа, в 5:21 непосредственно к востоку от острова Найссаар произошло небольшое землетрясение. По словам геолога Хейди Соосалу, этот случай представляет особый интерес.
Место землетрясения у острова Найссаар отмечено на карте оранжевым маркером.
  • Место землетрясения у острова Найссаар отмечено на карте оранжевым маркером.
  • Foto: Eesti Geoloogiateenistus
По словам сейсмолога Геологической службы Эстонии Хейди Соосалу, Военно-морские силы Эстонии довольно часто обезвреживают в этом районе старые морские мины, и финско-эстонская сеть сейсмического мониторинга регистрирует вызванные этим взрывы. «Однако на этот раз сейсмограммы зафиксировали настоящее природное землетрясение, никак не связанное с происходящим в море», – сообщила Соосалу.
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