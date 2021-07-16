Замещение во время отпуска: имеете ли вы право отказаться от переработок?

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Лето – сезон отпусков. Однако пока один отдыхает, второму часто приходится работать за двоих. Законно ли это и можно ли что-то сделать? Отвечает Инспекция труда.

Читатель спрашивает: Многие работники нашего предприятия уходят в отпуск в одно и то же время, и работодатель не видит в этом проблемы. Те, кто остается на работе, должны работать сразу за нескольких коллег, из-за чего совсем нет возможности сделать перерыв. При этом для нас не предусмотрена какая-либо дополнительная плата за замещение. За скольких людей я должен работать?

Отвечает Кайре Саареп, руководитель отдела превенции Инспекции труда:

Как правило, работодатель должен заранее продумывать, кто будет заменять работников во время отпусков. Об этом следует позаботиться еще при составлении графика отпусков, который утверждается с января по март. Уже тогда работодатель может договориться с работниками о том, кто и когда будет отдыхать, а также подумать о том, кто будет их замещать.

В том случае, если на предприятии не был грамотно спланирован график отпусков, стороны должны договориться друг с другом и прийти к разумным компромиссам. Если необходимо найти замену для одного или нескольких работников, то очевидно, что все их задачи больше не могут выполняться в полном объеме. Необходимо обсудить и договориться о том, какие задачи должны быть выполнены в первую очередь, а какие можно отложить. Представляется маловероятным, что один человек в состоянии выполнить тот же объем работы, который за рабочий день выполняют несколько работников.

Чаще всего при поступлении на работу в должностной инструкции уже согласовано, кто кого будет заменять. Если подобных договоренностей нет, то следует сразу спросить у своего работодателя – подразумевается ли, что вы заменяете работника только на время отпуска, или также и в случае болезни. Именно для того, чтобы знать такие детали, вам и следует внимательно ознакомиться с должностной инструкцией. На это следует обратить пристальное внимание именно потому, что законом не предусматривается какая-либо дополнительная плата за замещение. Если замещение коллеги предусмотрено в должностной инструкции, то это является частью трудовых обязательств. Если же замещение коллеги нигде не оговаривается, а рабочие обязанности коллеги не совпадают с тем, чем обычно занимается работник, то в этом случае еще до того, как дать согласие на замещение, можно договориться о дополнительной оплате.

Если выполнение рабочих обязанностей замещаемого коллеги требует больше времени, чем предусмотрено трудовым договором замещающего работника, то работодатель и работник должны заключить соглашение о сверхурочной работе. Работник имеет право отказаться от сверхурочной работы.

При возросшей рабочей нагрузке нельзя забывать о перерывах на отдых, т. к. у работника должна быть возможность восстановить силы. Данные статистики говорят о том, что уставшие работники становятся более рассеянными, что часто приводит к несчастным случаям на производстве.

Для того, чтобы воспользоваться своими правами, работник должен предупредить работодателя. Например, дать знать о необходимости организации перерывов на отдых, о том, что замещение подразумевает сверхурочную работу и т. д. Если эти вопросы не были согласованы до начала отпусков, то им необходимо уделить внимание еще до возникновения каких-либо проблем. При необходимости подобные договоренности можно заключить в любой форме, позволяющей письменное воспроизведение, например, по электронной почте.