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    Необходимо ли носить маску в спортивных залах и водных центрах?

    Иллюстративное фото.Фото: Meeli Kattim

    Новые ограничения значительно ужесточили порядок ношения масок - со следующей недели их необходимо будет носить во всех закрытых помещениях, в том числе там, где не проверяются ковид-сертификаты. Означает ли это, что макси необходимы при посещении спа и спортивных залов?

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