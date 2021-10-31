Необходимо ли носить маску в спортивных залах и водных центрах?

Что делать, чтобы интерес к Эстонии сохранился и после пандемии?

Отпуск дома стал для людей более близким, и все больше жителей страны на выходных или в свободный день просто выбираются в какие-то красивые места в Эстонии. Теперь нужно поработать над тем, чтобы эта хорошая привычка никуда не исчезла, а благодаря гостям разные регионы будут развиваться еще больше – пишет руководитель проекта общего маркетинга Северо-Западной Эстонии и организатор фестиваля впечатлений Porikuu Карет Кыверялг.

Отпуск дома стал для людей более близким, и все больше жителей страны на выходных или в свободный день просто выбираются в какие-то красивые места в Эстонии. Теперь нужно поработать над тем, чтобы эта хорошая привычка никуда не исчезла, а благодаря гостям разные регионы будут развиваться еще больше – пишет руководитель проекта общего маркетинга Северо-Западной Эстонии и организатор фестиваля впечатлений Porikuu Карет Кыверялг.