Подсказка

Владимир Вайнгорт

13 января 2022 в 11:56 Поделиться:









Налоговая пакость: монополии не хотят идти навстречу малому бизнесу

Юридические лица, которые размещаются в многоэтажных домах, не имеют возможности зачесть т.н. входящий НСО и теряют 20% от стоимости потребляемых ими тепла и воды, необходимых для деятельности. Причина - невозможность получения предприятием именного счёта, в котором выделен размер этого «входящего» в цену налога, так как монополии, снабжающие дома теплом и водой не желают выставлять счета непосредственным потребителям, а делают это только на дом в целом - выставляя счёт квартирному товариществу.

Необходимым условием для зачета т.н. входящего НСО является получение предприятием счёта, в котором выделен размер этого «входящего» в цену налога. А нет такого счёта - нет налогового зачёта. Фото: Shutterstock

Кто только из начальников разного уровня не говорил о необходимости поддерживать малый бизнес. И - будем справедливы - иногда действительно этому бизнесу помогают. Особенно в ковидные времена. Но есть у некоторых таллиннских небольших фирм проблема, которую никто решать не берётся. Возникает она у тех предприятий, которые размещаются в многоэтажных домах и по достигнутым результатам деятельности обязаны платить налог с оборота (далее - НСО).