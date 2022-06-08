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    Можно ли заключить с несовершеннолетним договор поручения?

    Если выполняющее работу лицо подчиняется управлению и контролю работодателя, то согласно Закону о трудовом договоре, речь идет о трудовых отношениях, и между сторонами должен быть заключен трудовой договор.Фото: Shutterstock

    Читатель спрашивает: Мое предприятие работает в сфере обслуживания клиентов. Я хочу взять на лето на работу несовершеннолетнего и заключить с ним договор поручения. Можно ли заключить с несовершеннолетним договор поручения?

    Отвечает Анна Глянцева, юрист-консультант Инспекции труда: При оформлении на работу несовершеннолетнего работодатель должен решить и оценить, на основании какого договора можно и разрешено предложить работу. Для заключения с несовершеннолетним любого договора, — как трудового договора и договора подряда, так и договора поручения, — требуется согласие его законного представителя, т. е., как правило, родителя. Если это согласие не было получено, то сделка является ничтожной, и работодателю нельзя допускать несовершеннолетнего к работе. Кроме того, в случае детей 7-14 лет (Примечание: с 01.09.2022 — в случае детей 7-12 лет) работодатель должен вносить запись в регистр работы за десять рабочих дней до выхода ребенка на работу.

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