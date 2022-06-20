Подсказка

Алексей Шишкин

20 июня 2022 в 9:27 Поделиться:









Просто представьте, что вы потеряли все деньги: как начать инвестировать без страха

Инвестированию всегда сопутствует риск потерять деньги. Поэтому перед началом инвестирования продумайте, сколько денег вы готовы потерять. Фото: Wenhao YU, Scanpix

Как понять, что вы готовы начать инвестировать? Убедитесь, что у вас есть финансовая подушка безопасности, определитесь с суммой инвестиций, а потом представьте, что всей этой суммы лишились. Если последствия вас не пугают – можно думать над стартом карьеры инвестора.

Первое, что стоит сделать, задумавшись над инвестициями – пересчитать свои деньги. И речь идет не только о текущих доходах и расходах. Нужно убедиться, что у вас есть «финансовая подушка безопасности». Такой термин чаще всего используют в русскоязычном сообществе, в английском это emergency funds – «деньги на неотложный случай».

Это те средства, которые вы копите, например, на случай внезапной потери дохода, болезни или поломки дорогой техники. Популярная методика создания «подушки безопасности» – откладывать по 10% от регулярных доходов (например, зарплаты), а также по половине от случайных и нерегулярных (разовых гонораров, подарков, выигрышей). Другая распространенная схема – просто откладывать 20% от любых поступлений.

Существуют разные взгляды на размеры необходимой «финансовой подушки». Например, в своих лекциях эксперт по накоплениям из США Паула Пант советует просчитать размер среднемесячных расходов, а затем умножить его на три. Это и будет минимальный размер вашего резервного фонда. Другие эксперты предлагают иметь отложенной сумму расходов за полгода, год или даже два. При этом стоит помнить, что слишком большая «подушка» тоже вредна – деньги не должны лежать мертвым грузом, пожираемые инфляцией.

Определившись с размером комфортной для вас «подушки» и скопив нужную сумму, можно задуматься над собственно инвестициями. Убедитесь, что вкладывать вы собираетесь только те деньги, которые остаются после оплаты текущих расходов. Не стоит ради вложений залезать в фонды на неотложный случай или тем более брать кредиты.

Определите сумму, которую вы готовы использовать для инвестиций. А затем представьте, что будет, если вы этой суммы лишитесь. Если последствия покажутся слишком болезненными для вас и вашей семьи, то, возможно, сумму стоит уменьшить. Сам факт таких размышлений не означает, что инвестиции обязательно «сгорят». Начиная вкладывать деньги, любой инвестор надеется на прибыль и улучшение своего благосостояния. А просчитывание негативного сценария только укрепит ваши позиции.

Провести мысленный эксперимент с потерей денег предлагают и памятки для начинающих инвесторов, разработанные крупнейшими финансовыми учреждениями Эстонии. «Инвестированию всегда сопутствует риск потерять деньги. Поэтому перед началом инвестирования продумайте, сколько денег вы готовы потерять, и в соответствии с этим выбирайте стратегию инвестирования», – советуют в эстонском офисе Swedbank. В отличие от банковских вкладов, которые в Эстонии застрахованы благодаря сабфонду гарантирования вкладов (до суммы в 100 000 евро), потери от неудачных инвестиций вам не вернут.

Подготовиться к возможным потерям не так просто, как кажется на первый взгляд. Ведь цена активов может падать не одномоментно, а постепенно. И «красные» цифры будут психологически давить на вас, стимулируя скорее забрать деньги, пока от них что-то еще осталось. А импульсивные действия не всегда будут верными даже для самых рискованных инвестиционных инструментов, какими являются, например, криптовалюты. В общем, начинать стоит с холодной головой, а не только с горящими от жажды наживы глазами.

Потерь никому не удается избежать, но их можно минимизировать. И если вы будете подходить к процессу серьезно и аккуратно, то мир инвестиций откроет для вас много новых возможностей и знаний.

Наконец, убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы заниматься инвестициями. Вопреки обывательскому представлению, инвестиции не равны получению пассивного дохода. Вам придется тратить на разработку собственной инвестиционной стратегии, управление активами и мониторинг рынка много часов. Впрочем, этого можно избежать, перепоручив свои деньги паевым инвестиционным фондам или доверительному управляющему.

После того, как вы поймете, что все эти условия выполнены, можно переходить к выбору инструментов инвестирования и открытию инвестиционного счета. Об этом читайте в наших следующих текстах.