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    С 1 августа испытательный срок будет продлеваться в случае отсутствия на работе

    С 1 августа вступают в силу изменения, согласно которым в случае отпуска или больничного испытательный срок работника будет продлеваться. Фото: Shutterstock

    С 1 августа вступают в силу изменения, согласно которым в случае отпуска или больничного испытательный срок работника будет продлеваться. Исключение – если продолжительность испытательного срока прописана в трудовом договоре с указанием даты окончания, то испытательный срок заканчивается в указанный день.

    Читатель спрашивает: В августе к нам на работу придут два новых работника, у обоих будет испытательный срок. С одним из работников мы договорились о дате окончания испытательного срока. Во втором случае предусмотрен четырехмесячный испытательный срок без точной даты окончания. Мы слышали, что с 1 августа в испытательный срок не будет засчитываться время нахождения работника на больничном. Если оба работника заболеют, будет ли продлен их испытательный срок?
    Отвечает Владимир Логачев, ведущий юрист-консультант Инспекции труда:
    Испытательный срок длится максимум четыре месяца с момента фактического поступления человека на работу. Согласно действующему законодательству работодатель обязан письменно уведомить работника об испытательном сроке только в том случае, если стороны договорились, что продолжительность испытательного срока будет короче, чем четыре месяца. С 1 августа информировать работников о продолжительности испытательного срока нужно будет всегда. Например, если работник поступает на работу с четырехмесячным испытательным сроком, это должно быть зафиксировано в трудовом договоре.
    Сейчас в Законе о трудовом договоре не сказано, что происходит с испытательным сроком, если работник заболевает и берет лист нетрудоспособности. Согласно судебной практике, испытательный срок не может быть продлен на время нахождения на больничном, так как это не предусмотрено действующим законодательством. Однако с 1 августа в испытательный срок больше не будет засчитываться время, когда выполнение работником трудовых заданий было приостановлено — в первую очередь, когда работник временно нетрудоспособен или использует отпуск. В дальнейшем испытательный срок будет продлеваться на время отсутствия на работе.
    Пример: в договоре нового работника указано, что его испытательный срок составляет четыре месяца, дата окончания не определена. Работник заболевает и отсутствует на работе в течение месяца. Из-за этого его испытательный срок продлевается на один месяц.
    Однако если продолжительность испытательного срока прописана в трудовом договоре с указанием даты окончания, то испытательный срок заканчивается в указанный день, даже если работник находился на больничном. Например, в трудовом договоре указано, что испытательный срок заканчивается 01.12.2022. Работник при этом заболевает и отсутствует на работе в течение месяца. Его испытательный срок не продлевается на один месяц, так как стороны договорились, что последний день испытательного срока — 01.12.2022.

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