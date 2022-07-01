Подсказка

Владимир Вайнгорт

1 июля 2022 в 12:37 Поделиться:









Командировки заезжего начальства – головная боль бухгалтера

Есть ли предел у суточных при поездке в командировку и можно ли компенсировать плату за моторное топливо, разъясняет научный руководитель клуба «Кардис», доктор экономических наук Владимир Вайнгорт.

Несовпадения норм о налогообложении расходов в связи с командировками зарубежных членов правлений и советов наших эстонских фирм вызывают вопросы у местных бухгалтеров. Разобраться помогает Владимир Вайнгорт. Фото: Shutterstock

Судя по вопросам от бухгалтеров, для многих из них головной болью являются расходы, связанные с поездками в командировки зарубежных членов правлений и советов наших эстонских фирм.

Для начала внесём ясность в оплату командировочных расходов членов советов. В сознании местных бухгалтеров оплата им в связи с зарубежными поездками кажется совершенно невероятным делом по сравнению с поездками членов правлений.