Подсказка

Анжела Мелихова

30 июля 2022 в 10:35 Поделиться:









Новые возможности для открытия бизнеса в Нарве

В текущем году в бюджете Нарвы на поддержку начинающего бизнеса запланированы 50 000 евро. Фото: Shutterstock

Город Нарва расширяет перечень мер адресной поддержки начинающих предпринимателей, предоставляя им возможность получения предпринимательской субсидии в размере до 6000 евро.

Подробнее об этом рассказывает юрист консалтинговой компании ABConsult Plus Анжела Мелихова.

Речь идет о целевом финансировании, выделяемом из бюджета города на поддержку развития регионального бизнеса через Нарвский городской Департамент развития и экономики. В текущем году в бюджете города на поддержку начинающего бизнеса запланированы 50 000 евро.

Порядок и условия выделения этой субсидии определяет Постановление Нарвского городского собрания от 30 июня 2022 года №14 «О порядке предоставления предпринимательской субсидии».

Важно отметить, что, в числе прочего, данный акт упраздняет действие Постановления Нарвского городского собрания от 25 октября 2018 года №18 «О порядке софинансирования проектов начинающих предпринимателей», в рамках которого начинающие предприниматели могли рассчитывать на финансовую поддержу в сумме до 3000 евро.

Новая субсидия выдается в целях стимулирования организации бизнеса, поддержки начинающих предпринимателей города Нарвы, повышения конкурентоспособности малого бизнеса, и, тем самым, развития и поддержки предпринимательской активности в городе Нарва в целом.

Субсидия является единовременной финансовой помощью, максимальный размер которой составляет 50% от общей суммы проекта, но не более 6000 евро.

К числу приоритетных направлений развития, поддерживаемых в рамках данной меры, относятся:

• зеленая промышленность;

• цифровизация производства и внедрение новых технологий;

• туризм;

• социальное предпринимательство и социальные услуги;

• креативная экономика.

Субсидия не выделяется (за исключением случаев, когда данное направление вносит существенный вклад в развитие приоритетных направлений, указанных выше) на поддержку проектов в таких сферах деятельности как:

• сельское хозяйство,

• рыболовство, охота;

• оптовая и розничная торговля;

• транспортировка и хранение;

• деятельность, связанная с недвижимостью;

• производство табачных изделий и напитков;

• организация азартных игр;

• страховая деятельность;

• финансовая деятельность и ряд иных областей.

Ходатайствующее лицо должно удовлетворять следующим основным требованиям:

– предприниматель – физическое лицо (FIE) или коммерческое товарищество, зарегистрированное в Коммерческом регистре не более 36 месяцев (к моменту подачи заявления);

– юридический адрес предпринимателя (по данным Коммерческого регистра) – административная территория города Нарвы;

– годовой оборот и /или общий баланс предпринимателя – не более 80 000 евро.

Первый тур приема ходатайств был открыт 25 июля и продлится до 31 августа текущего года.