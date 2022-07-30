Новые возможности для открытия бизнеса в Нарве
В текущем году в бюджете Нарвы на поддержку начинающего бизнеса запланированы 50 000 евро.Фото: Shutterstock
Город Нарва расширяет перечень мер адресной поддержки начинающих предпринимателей, предоставляя им возможность получения предпринимательской субсидии в размере до 6000 евро.
Подробнее об этом рассказывает юрист консалтинговой компании ABConsult Plus Анжела Мелихова.
Речь идет о целевом финансировании, выделяемом из бюджета города на поддержку развития регионального бизнеса через Нарвский городской Департамент развития и экономики. В текущем году в бюджете города на поддержку начинающего бизнеса запланированы 50 000 евро.
Порядок и условия выделения этой субсидии определяет Постановление Нарвского городского собрания от 30 июня 2022 года №14 «О порядке предоставления предпринимательской субсидии».
Важно отметить, что, в числе прочего, данный акт упраздняет действие Постановления Нарвского городского собрания от 25 октября 2018 года №18 «О порядке софинансирования проектов начинающих предпринимателей», в рамках которого начинающие предприниматели могли рассчитывать на финансовую поддержу в сумме до 3000 евро.
Новая субсидия выдается в целях стимулирования организации бизнеса, поддержки начинающих предпринимателей города Нарвы, повышения конкурентоспособности малого бизнеса, и, тем самым, развития и поддержки предпринимательской активности в городе Нарва в целом.
Субсидия является единовременной финансовой помощью, максимальный размер которой составляет 50% от общей суммы проекта, но не более 6000 евро.
К числу приоритетных направлений развития, поддерживаемых в рамках данной меры, относятся:
• зеленая промышленность;
• цифровизация производства и внедрение новых технологий;
• туризм;
• социальное предпринимательство и социальные услуги;
• креативная экономика.
Субсидия не выделяется (за исключением случаев, когда данное направление вносит существенный вклад в развитие приоритетных направлений, указанных выше) на поддержку проектов в таких сферах деятельности как:
• сельское хозяйство,
• рыболовство, охота;
• оптовая и розничная торговля;
• транспортировка и хранение;
• деятельность, связанная с недвижимостью;
• производство табачных изделий и напитков;
• организация азартных игр;
• страховая деятельность;
• финансовая деятельность и ряд иных областей.
Ходатайствующее лицо должно удовлетворять следующим основным требованиям:
– предприниматель – физическое лицо (FIE) или коммерческое товарищество, зарегистрированное в Коммерческом регистре не более 36 месяцев (к моменту подачи заявления);
– юридический адрес предпринимателя (по данным Коммерческого регистра) – административная территория города Нарвы;
– годовой оборот и /или общий баланс предпринимателя – не более 80 000 евро.
Первый тур приема ходатайств был открыт 25 июля и продлится до 31 августа текущего года.
Подробная информация и бланки необходимых документов доступны ЗДЕСЬ
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