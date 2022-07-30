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    Новые возможности для открытия бизнеса в Нарве

    В текущем году в бюджете Нарвы на поддержку начинающего бизнеса запланированы 50 000 евро.Фото: Shutterstock

    Город Нарва расширяет перечень мер адресной поддержки начинающих предпринимателей, предоставляя им возможность получения предпринимательской субсидии в размере до 6000 евро.

    Подробнее об этом рассказывает юрист консалтинговой компании ABConsult Plus Анжела Мелихова.
    Речь идет о целевом финансировании, выделяемом из бюджета города на поддержку развития регионального бизнеса через Нарвский городской Департамент развития и экономики. В текущем году в бюджете города на поддержку начинающего бизнеса запланированы 50 000 евро.
    Порядок и условия выделения этой субсидии определяет Постановление Нарвского городского собрания от 30 июня 2022 года №14 «О порядке предоставления предпринимательской субсидии».
    Важно отметить, что, в числе прочего, данный акт упраздняет действие Постановления Нарвского городского собрания от 25 октября 2018 года №18 «О порядке софинансирования проектов начинающих предпринимателей», в рамках которого начинающие предприниматели могли рассчитывать на финансовую поддержу в сумме до 3000 евро.
    Новая субсидия выдается в целях стимулирования организации бизнеса, поддержки начинающих предпринимателей города Нарвы, повышения конкурентоспособности малого бизнеса, и, тем самым, развития и поддержки предпринимательской активности в городе Нарва в целом.
    Субсидия является единовременной финансовой помощью, максимальный размер которой составляет 50% от общей суммы проекта, но не более 6000 евро.
    К числу приоритетных направлений развития, поддерживаемых в рамках данной меры, относятся:
    • зеленая промышленность;
    • цифровизация производства и внедрение новых технологий;
    • туризм;
    • социальное предпринимательство и социальные услуги;
    • креативная экономика.
    Субсидия не выделяется (за исключением случаев, когда данное направление вносит существенный вклад в развитие приоритетных направлений, указанных выше) на поддержку проектов в таких сферах деятельности как:
    • сельское хозяйство,
    • рыболовство, охота;
    • оптовая и розничная торговля;
    • транспортировка и хранение;
    • деятельность, связанная с недвижимостью;
    • производство табачных изделий и напитков;
    • организация азартных игр;
    • страховая деятельность;
    • финансовая деятельность и ряд иных областей.
    Ходатайствующее лицо должно удовлетворять следующим основным требованиям:
    – предприниматель – физическое лицо (FIE) или коммерческое товарищество, зарегистрированное в Коммерческом регистре не более 36 месяцев (к моменту подачи заявления);
    – юридический адрес предпринимателя (по данным Коммерческого регистра) – административная территория города Нарвы;
    – годовой оборот и /или общий баланс предпринимателя – не более 80 000 евро.
    Первый тур приема ходатайств был открыт 25 июля и продлится до 31 августа текущего года.
    Подробная информация и бланки необходимых документов доступны ЗДЕСЬ.

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