Отбыл наказание, а данные о судимости по-прежнему в регистре: как такое возможно?

У этого предпринимателя за плечами уже несколько лет тюрьмы, несмотря на это он упорно держится за свою бизнес-модель. Становятся известны все новые имена пострадавших, но полиция не считает, что есть основания для возбуждения дела: «Если человек не умеет вести бизнес, это еще не состав преступления».