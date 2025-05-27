Отбыл наказание, а данные о судимости по-прежнему в регистре: как такое возможно?

Сведения, внесенные в Регистр наказаний, являются общедоступными, за исключением предусмотренных законом случаев.
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В конце апреля к канцлеру права Юлле Мадизе обратился человек с жалобой на то, что в Пенитенциарном регистре (Регистре наказаний) назначенное ему наказание отражается как действующее, хотя заявитель его уже отбыл.
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Ломбард, действующий на рынке уже десять лет, едва не лишился лицензии из-за того, что Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) дало негативную оценку его деловой репутации. Сохранить лицензию до окончательного судебного решения предпринимателю удалось благодаря тому, что он запросил у суда первичную правовую защиту.
В Эстонии для компаний, действующих в определенных сферах, по части деловой репутации установлены строгие требования, особенно в отношении криптовалютных фирм. По мнению экспертов, положения закона очень размыты, и предпринимателям трудно понять, каким требованиям они должны соответствовать, чтобы не лишиться лицензии.
У этого предпринимателя за плечами уже несколько лет тюрьмы, несмотря на это он упорно держится за свою бизнес-модель. Становятся известны все новые имена пострадавших, но полиция не считает, что есть основания для возбуждения дела: «Если человек не умеет вести бизнес, это еще не состав преступления».
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.