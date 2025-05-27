Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,44%309,51
  • OMX Riga−0,04%869,81
  • OMX Tallinn0,97%2 078,38
  • OMX Vilnius0,2%1 209,66
  • S&P 5002,04%5 920,93
  • DOW 301,73%42 322,4
  • Nasdaq 2,44%19 194,61
  • FTSE 1000,69%8 778,05
  • Nikkei 2250,51%37 724,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,96
  • OMX Baltic0,44%309,51
  • OMX Riga−0,04%869,81
  • OMX Tallinn0,97%2 078,38
  • OMX Vilnius0,2%1 209,66
  • S&P 5002,04%5 920,93
  • DOW 301,73%42 322,4
  • Nasdaq 2,44%19 194,61
  • FTSE 1000,69%8 778,05
  • Nikkei 2250,51%37 724,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,96
  • 27.05.25, 16:56

Отбыл наказание, а данные о судимости по-прежнему в регистре: как такое возможно?

Внесенные в Пенитенциарный регистр Эстонии данные о наказаниях общедоступны. При этом важно знать о том, что в некоторых случаях, даже если осужденный отбыл наказание, сведения о нем сразу не удаляют.
Сведения, внесенные в Регистр наказаний, являются общедоступными, за исключением предусмотренных законом случаев.
  • Сведения, внесенные в Регистр наказаний, являются общедоступными, за исключением предусмотренных законом случаев.
  • Foto: Лийз Трейманн
В конце апреля к канцлеру права Юлле Мадизе обратился человек с жалобой на то, что в Пенитенциарном регистре (Регистре наказаний) назначенное ему наказание отражается как действующее, хотя заявитель его уже отбыл.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Подсказка
  • 16.04.25, 06:00
Предприниматель чуть не лишился бизнеса из-за старого уголовного дела, где он не был признан виновным
Ломбард, действующий на рынке уже десять лет, едва не лишился лицензии из-за того, что Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) дало негативную оценку его деловой репутации. Сохранить лицензию до окончательного судебного решения предпринимателю удалось благодаря тому, что он запросил у суда первичную правовую защиту.
Подсказка
  • 14.03.25, 06:00
Пятно на деловой репутации: шаг в сторону – лишился лицензии?
В Эстонии для компаний, действующих в определенных сферах, по части деловой репутации установлены строгие требования, особенно в отношении криптовалютных фирм. По мнению экспертов, положения закона очень размыты, и предпринимателям трудно понять, каким требованиям они должны соответствовать, чтобы не лишиться лицензии.
Эпицентр
  • 10.01.25, 06:00
Судимость – не помеха. Бизнесмен дурачит клиентов больше десяти лет
У этого предпринимателя за плечами уже несколько лет тюрьмы, несмотря на это он упорно держится за свою бизнес-модель. Становятся известны все новые имена пострадавших, но полиция не считает, что есть основания для возбуждения дела: «Если человек не умеет вести бизнес, это еще не состав преступления».
  • KM
Content Marketing
  • 09.05.25, 12:21
Altero расширяется: Citadele и Mogo подключились к ведущей платформе по сравнению финансовых услуг
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.

Самые читаемые

1
Новости
  • 24.05.25, 15:37
Коалиционное соглашение: II пенсионную ступень можно будет использовать в качестве залога по жилищному кредиту
2
Интервью
  • 26.05.25, 06:00
Глава банка Artea: я не помню периода, когда разрыв в развитии Литвы и Эстонии был бы настолько большим
3
Новости
  • 26.05.25, 12:50
Последние штрихи: супружеская пара из Украины открывает ресторан
4
Новости
  • 26.05.25, 14:20
Автодилеру, ввозившему из Чехии машины, предъявлено уголовное подозрение
5
Новости
  • 23.05.25, 14:57
В торговле с Россией нет ничего предосудительного? Какао-бизнес из Кейла резко увеличил оборот и прибыль
6
Новости
  • 25.05.25, 16:19
Государственный кредит довел компанию до банкротства. MES: невозможно бесконечно поддерживать утопающих в долгах

Последние новости

Подсказка
  • 27.05.25, 16:56
Отбыл наказание, а данные о судимости по-прежнему в регистре: как такое возможно?
Новости
  • 27.05.25, 16:49
Таллинн приблизился к расторжению убыточных договоров аренды
Самый долгий контракт заключен на 99 лет
Новости
  • 27.05.25, 15:53
Frontex может привезти в Нарву новых платежеспособных жителей
Новости
  • 27.05.25, 15:36
Крупнейшая розничная сеть Эстонии потеряла прибыль – на это есть две причины
Новости
  • 27.05.25, 14:19
Бывший руководитель Bigbank возглавит маркетинг Luminor
Новости
  • 27.05.25, 14:06
Производитель саун нарастил оборот, но сейчас рынок США заставляет быть начеку
Новости
  • 27.05.25, 12:53
ЕС пригрозил известному интернет-магазину штрафом за нарушение прав потребителей
Новости
  • 27.05.25, 12:34
«Частное медицинское страхование? Проще придумать простое – и неверное – решение»

Сейчас в фокусе

Представители банка Artea выступили на прошлой неделе в Investeerimisklubi в офисе Äripäev. До начала встречи руководитель Artea Витаутас Синиус дал интервью ДВ.
Интервью
  • 26.05.25, 06:00
Глава банка Artea: я не помню периода, когда разрыв в развитии Литвы и Эстонии был бы настолько большим
Чешская компания JMV, ввозившая в Эстонию множество автомобилей с чешскими номерными знаками, уже долгое время спорит с Налогово-таможенным департаментом, который арестовал гигантскую сумму со счета компании. На фото – руководитель и владелец JMV Motors Яак Лайксоо.
Новости
  • 26.05.25, 14:20
Автодилеру, ввозившему из Чехии машины, предъявлено уголовное подозрение
В начале апреля мы писали о супружеской паре из Украины – Олександре и Ирине, которые готовили к открытию новый ресторан в Раквере. Теперь подготовка завершена, и новое заведение откроет двери на следующей неделе.
Новости
  • 26.05.25, 12:50
Последние штрихи: супружеская пара из Украины открывает ресторан
Компания Marjaveski под брендом La Froza предлагала замороженные ягоды, а также садовую продукцию.
Новости
  • 25.05.25, 16:19
Государственный кредит довел компанию до банкротства. MES: невозможно бесконечно поддерживать утопающих в долгах
Модули полевого госпиталя Semetron можно увидеть в Таллинне на участке по адресу Ярвевана теэ 7a. На этот участок, принадлежащий компании по недвижимости Маргуса Линнамяэ и расположенный у озера Юлемисте, неоднократно пытались получить детальную планировку и разрешение на строительство, но власти Таллинна на это не согласились.
Новости
  • 26.05.25, 08:44
Известные оборонные компании судятся из-за интеллектуальной собственности
Руководитель обувной компании Samelin Лейда Кикка.
Новости
  • 25.05.25, 12:31
Владелица обувной компании – государству: позвольте нам делать свою работу!
Дональд Трамп и Владимир Путин в 2018 году.
Новости
  • 26.05.25, 09:50
Трамп назвал Путина спятившим после мощного удара по Украине
исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.
  • KM
Content Marketing
  • 20.05.25, 11:56
Работодателю проще повысить осведомленность сотрудника о кибербезопасности, чем самому человеку

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025