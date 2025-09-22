Деловые ведомости
  OMX Baltic0,18%293,97
  OMX Riga−0,08%912,65
  OMX Tallinn−0,07%1 959,38
  OMX Vilnius0,25%1 234,02
  S&P 5000,49%6 664,36
  DOW 300,37%46 315,27
  Nasdaq 0,72%22 631,48
  FTSE 1000,13%9 228,25
  Nikkei 2250,99%45 493,66
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,85
  GBP/EUR0,00%1,15
  EUR/RUB0,00%98,39
  22.09.25, 12:55

Миллион евро на пенсию? Эксперт объясняет, как этого добиться

Пенсионный капитал в миллион евро может показаться нереальным, но на самом деле для многих он вполне достижим, уверен фондовый управляющий Luminori pensionifondid Вахур Мадиссон. По его словам, нужно начинать в молодом возрасте, следовать инвестиционному плану и быть последовательным.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
Ключ к успеху заключается в последовательном накоплении и умном выборе. «Каждый может с помощью калькулятора рассчитать, какой вклад требуется для достижения такой цели. Часто оказывается, что это вовсе не утопия, если зарабатывать не меньше средней зарплаты в Эстонии и твердо придерживаться своего плана», – пояснил Мадиссон.
Если взять за основу среднюю брутто-зарплату в Эстонии (1981 евро по состоянию на 2024 год) и учесть, что до пенсии осталось 40 лет, то при доходности 5% необходимо ежемесячно инвестировать около 20% дохода, что на сегодняшний день составляет примерно 400 евро.
Хотя повышение налогов и инфляция на первый взгляд могут создать ощущение, что необходимая сумма регулярных инвестиций слишком велика, диверсифицированная инвестиционная стратегия поможет достичь поставленной цели, уверен Мадиссон.

Статья продолжается после рекламы

«Половину необходимой суммы можно покрыть уже второй ступенью, если повысить взнос до 6% и учесть дополнительный взнос государства в размере 4%. Остальную часть можно инвестировать, например, в третью ступень», – отметил он.
«Если связать взносы с процентом собственного дохода и взять за основу расчета годовую доходность 5% и рост заработной платы 3%, то благодаря совместному воздействию второй и третьей пенсионных ступеней можно достичь цели в миллион евро к пенсионному возрасту. Кроме того, такой инвестиционный план остается гибким даже при изменении экономической ситуации», – добавил он.
Чтобы начать накопление, не обязательно иметь сразу большие суммы, важно начать с имеющихся возможностей и увеличивать размер сбережений по мере роста доходов. «Миллион может быть мотивирующей целью, но важно обеспечить доход в пенсионном возрасте, который составил бы не менее 50-60% от прежней заработной платы», – подчеркнул Мадиссон.
«Если в начале карьеры доход невелик и невозможно достичь высокого уровня сбережений, все же стоит начать с имеющихся возможностей», – уверен он. Это увеличит вероятность того, что в пенсионном возрасте будет обеспечен стабильный и достаточный доход.
