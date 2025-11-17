Банк напоминает компаниям: зарегистрируйте все варианты написания своего названия

Вступившая в силу в начале октября автоматическая проверка соответствия имени получателя и номера счета при выполнении банковских переводов вызвала немало путаницы, поскольку названия компаний в банках и в Коммерческом регистре нередко отличаются.
- Чтобы предотвратить мошенничество и избежать ошибочных переводов, в отношении всех внутриевропейских платежей теперь применяется автоматическая проверка, сверяющая, совпадает ли имя получателя с номером счета, указанным в платежном поручении.
- Foto: Liis Treimann
Руководитель отдела повседневного банковского обслуживания корпоративных клиентов Coop Pank Эрье Меттас объясняет, какие, на первый взгляд, мелочи способны вызвать проблемы и как их можно избежать.
С октября все совершаемые в Европе переводы автоматически стали мгновенными платежами, то есть все индивидуальные переводы в евро как частных, так и корпоративных клиентов, поступают на счет получателя в течение 10 секунд.
Чтобы предотвратить мошенничество и избежать ошибочных переводов, в отношении всех внутриевропейских платежей теперь применяется автоматическая проверка, сверяющая, совпадает ли имя получателя с номером счета, указанным в платежном поручении.
Иногда это приводит к неожиданным трудностям при отправке или получении платежей. Чтобы избежать подобных ситуаций, предприятиям рекомендуют проверить и унифицировать написание своих названий в банке и в Коммерческом регистре. Хотя может показаться, что разницы между «Koer OÜ» и «Osaühing Koer» нет, на практике такие детали способны вызвать головную боль и у покупателя, и у продавца, поскольку системы разных банков и бухгалтерских программ могут не распознать, что речь идет об одной и той же компании.
Проверку соответствия имени получателя и счета в нескольких эстонских банках, включая Coop Pank, осуществляет централизованный европейский сервис-провайдер. Этот провайдер получает часть данных из истории платежей. Например, если в Coop Pank зарегистрировано предприятие под названием Koer OÜ, это имя также указывается в платежном сообщении. Сообщение проходит через сервис-провайдера, который знает, что в Coop Pank к данному счету привязана компания именно с таким именем.
В другом банке та же компания может быть зарегистрирована как OÜ Koer. Поэтому при попытке отправить платеж на один и тот же счет из разных банков отправитель может получить уведомление о несоответствии имени получателя и номера счета.
Исключение составляют юридические лица с очень длинными названиями – например, квартирные товарищества, которые должны самостоятельно следить за тем, чтобы их коммерческое наименование было зарегистрировано во всех банках в единой форме.
Самый простой способ предотвратить проблемы с именем – указывать на счетах и в реквизитах платежей точное написание предприятия так, как оно зарегистрировано в банке. В случае длинных названий квартирных товариществ рекомендуется использовать сокращенную, но зарегистрированную в банке форму наименования.
Используйте возможность добавления альтернативных названий
Кроме того, предприятия могут зарегистрировать в банке и альтернативные формы своего названия. Сервис проверки имени и номера счета получателя (Verification of Payee, VoP) сверяет, совпадает ли имя получателя с тем, что зарегистрировано в банке. Если данные введены иначе и имя не соответствует счету, клиент получает предупреждение. После этого он может либо подтвердить платеж, игнорируя предупреждение, либо скорректировать данные перед подтверждением.
Важно отметить, что проверка имени и счета получателя (VoP) не блокирует выполнение перевода. Это лишь информационная услуга: окончательное решение о подтверждении и отправке платежа принимает сам клиент.
Без промедления сообщайте о смене имени
Если предприятие меняет свое название, важно уведомить об этом банк и партнеров, чтобы те могли обновить данные в своих системах. Изменения в названии также следует отразить в счетах.
Если вы уверены, что имя компании и номер счета в платежном поручении указаны верно, но при этом видите красное предупреждение, стоит связаться с выставившим счет предприятием и уточнить, в какой форме его наименование зарегистрировано в банке.
Проблема может быть и в тексте пояснения платежа – там не должно быть непонятных символов. Пояснение должно быть кратким и уместным. Кроме того, движение платежей может замедляться из-за обязательных проверок, связанных с предотвращением отмывания денег: в таких случаях отдельные переводы могут проходить дополнительный контроль и отправиться как обычные SEPA-платежи.
Как распознать проблемный платеж?
Проблемный платеж можно определить по тому, что имя получателя не совпадает с номером счета. В этом случае при подтверждении перевода появляется предупреждение о несоответствии, а значит деньги могут быть отправлены не тому адресату.
При появлении такого предупреждения следует проверить данные получателя и при необходимости исправить их до подтверждения или отменить платеж. Клиент также получает предупреждение, если проверку наименования невозможно выполнить технически. В обоих случаях подтверждение перевода осуществляется под ответственность клиента.
Дополнительная защита от мошенничества
Для защиты предприятий банки предусматривают и дополнительные меры. Например, можно установить требование, чтобы для выполнения банковских операций требовалось несколько подписей. Настроить такую функцию представитель предприятия может самостоятельно в интернет- или мобильном банке. При необходимости подробные инструкции и советы всегда можно получить у своего персонального менеджера.
