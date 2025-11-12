Деловые ведомости
  • 12.11.25, 06:00

Аналитик о рисках девелоперов: бухгалтерия – это местами больше искусство, чем наука

За последние годы балтийский рынок облигаций заметно активизировался как со стороны эмитентов, так и инвесторов. Однако все чаще звучат предупреждения, что с ростом предложения от девелоперов недвижимости значительно растут и риски. Аналитик объясняет, где они могут скрываться и как их можно снизить в своем портфеле облигаций.
Для местного рынка облигаций наибольший риск аналитик инвестиционной компании Avaron Райн Леэзи видит в возможном падении цен на недвижимость.
  • Для местного рынка облигаций наибольший риск аналитик инвестиционной компании Avaron Райн Леэзи видит в возможном падении цен на недвижимость.
  • Foto: Liis Treimann
Аналитик инвестиционной компании Avaron Райн Леэзи считает, что пузырем нынешнюю ситуацию на рынке облигаций называть еще рано. «Если мы посмотрим на объем облигаций, обращающихся на бирже, в соотношении к ВВП, то в балтийских странах это около 2%, а в Скандинавских странах – 9%. Так что, с этой точки зрения, нельзя сказать, что сегодня на рынке облигаций наблюдается какой-то особенно большой объем предложения», – описывает ситуацию Леэзи.
По его словам, глобальный бум на рынке облигаций был около пяти лет назад, когда в мире в обращении находилось облигаций на сумму в 18 триллионов долларов, и эти бумаги были с отрицательной процентной ставкой. «Это, наверное, был пик иррациональности», – констатирует он.
В тот период в нашем регионе большую популярность приобрели краудфандинговые платформы, которые действовали практически без какого-либо надзора и через которые можно было легко и просто привлекать капитал, минуя классический и более регулируемый рынок облигаций.

Аналитик положительно относится к тому, что часть платформ закрылась и эмитенты с инвесторами все больше обращают внимание на рынок облигаций.
Меньше рынок, меньше выбор, больше риск
По словам Леэзи, сегодня на местном долговом рынке риски и доходность находятся в приемлемом балансе. Но это не означает, что все облигации, предлагаемые на рынке, – хороший объект для инвестиций и что в них стоит вкладывать деньги.
«По сути, на балтийском рынке облигаций можно выбирать только между компаниями финансового и сектора недвижимости. Эти два сектора довольно тесно коррелируют, и если в недвижимости дела пойдут плохо, это обязательно ударит и по банкам», – обращает он внимание на один из рисков.
Инвестору важно понимать, куда идут заемные средства и помогут ли они компании зарабатывать деньги. «Можно сказать, что если после выплаты процентов и обслуживания долга у акционеров остается достаточно денег на руках, то инвесторы в облигации могут спать довольно спокойно. Но в обратной ситуации часть риска бизнеса фактически ложится на держателей облигаций», – поясняет он.
Лень и бухгалтерия – риски инвесторов
Но здесь скрываются два момента, которые могут увеличить риск для инвестора.
Один из них – это лень инвесторов изучать проспекты эмитентов, которые, как правило, состоят из десятков страниц непростого текста. Второй – проспекты и отчеты не всегда могут отражать реальную ситуацию.

«Я бы сказал, что в целом проспекты и отчеты, если они составлены в соответствии с требованиями, – вполне адекватные документы и дают инвестору довольно хорошее представление. Но, да, бухгалтерия – это местами больше искусство, чем наука», – говорит Леэзи, отмечая, что именно поэтому инвестору стоит смотреть, что реально стоит за цифрами.
Он приводит два примера из недавней практики.
В секторе недвижимости распространено, когда финансирование привлекается под конкретный проект, и земельный участок передается в отдельную компанию проекта (SPV). «Но вопрос – по какой цене этот участок туда вносится», – говорит Леэзи.
По его словам, часто оценку таких участков делают исходя из предположения, что проект будет реализован – построен и продан, и таким образом частично уже учитывают будущую прибыль как часть капитала. «А если, допустим, послезавтра начнется кризис, стройки встанут, цены упадут – сможет ли эта земля быть реализована по такой цене? Конечно, нет». Поэтому, по словам эксперта, инвестору, в частности, важно понимать, какова доля стоимости земли от предполагаемой цены продажи, какова цена за квадратный метр по сравнению с другими похожими объектами.
Другой пример – это латвийская компания по аренде строительного оборудования Storent, условия облигаций которой Avaron недавно подвергла критике.
Одна из проблем компании заключалась в том, что значительная часть ее капитала возникла из переоценки активов, что не обязательно неправомерно, однако проверить достоверность этих цифр невозможно, говорит аналитик Avaron.
«Кроме того, в последнем отчете Storent показала красивые цифры, но они проформа – то есть компания приобрела другую фирму 30 сентября, но представила отчет так, будто сделка состоялась 1 января. На деле эта прибыль принадлежит прежним владельцам. Для инвестора важно, что компания заработает после 30 сентября», – рассказывает Леэзи о том, что помимо прочтения проспектов и отчетов, инвестору важно понимать, что все эти данные в действительности означают.
Защита, которая может не сработать

Субординированность или подчиненность другим долгам, а также залог или обеспечение считаются дополнительными защитными механизмами для инвестора в облигации. Однако, по факту, это не дает стопроцентных гарантий, и наличие или отсутствие этих механизмов в условиях долга не должно быть определяющим фактором для решения инвестора.
Леэзи вновь приводит в пример девелоперов, которые выпускают облигации на уровне холдинга, что фактически заменяет им собственный капитал. «Это повышает риск. Но если сами проекты адекватные, и собственного капитала достаточно, то небольшая доля таких бумаг в портфеле допустима», – говорит аналитик.
Субординированные облигации – платеж по которым в случае банкротства должника производится после погашения других долговых обязательств более высокой приоритетности, так называемых старших несубординированных облигаций.
Обеспеченные облигации – это бумаги с залогом (имущество, финансовые средства, ценные бумаги), который полностью или частично обеспечивает исполнение обязательств по облигациям, они предоставляют держателю все права на данный залог.
Он также отмечает, что нет конкретного правила, насколько отсутствие таких защитных механизмов, как субординированность, должны влиять на доходность бумаг. «Например, у банков разница предлагаемой доходности между субординированным и старшим долгом около 2%. У крупных банков меньше, у агрессивных – больше. Но всегда нужно смотреть конкретно», – поясняет он.
Относительно же залога Леэзи отмечает, что облигации обслуживаются денежным потоком, и если проект не приносит прибыли, залог мало поможет: «Иногда залог спасает, но чаще инвесторы теряют часть средств. Разница лишь в масштабе потерь: с залогом теряешь 10-20%, без – 80-100%».
Ждать ли кризиса
«Скорее нет», – говорит Леэзи.
Два года назад, когда ставки росли, он испытывал по этому поводу больше беспокойства, но снижение ставок, по его словам, поможет одолеть другие сложности, в частности, слабый экономический рост.
Для местного рынка облигаций наибольший риск он видит в возможном падении цен на недвижимость. «Если они значительно упадут, у девелоперов будут проблемы. При снижении на 10% большой драмы не будет, но если это будет, как в 2009-м, тогда мы не будем успевать подсчитывать потери», – заключил аналитик.
00:00
