Сеть алкомаркетов увеличила прибыль, несмотря на снижение оборота
Оборот группы Aldar Eesti, управляющей сетью алкогольных магазинов, в прошлом году составил почти 157 млн евро, что немного меньше, чем годом ранее. При этом операционная прибыль выросла более чем в полтора раза и достигла 2,5 млн евро.
Помимо сети алкогольных магазинов, Aldar Eesti также принадлежат десять продуктовых магазинов. На фото — магазин Lilleoru в Раквере.
Foto: Рауль Меэ
Основным драйвером роста прибыли стал эстонский рынок. Здесь операционная прибыль увеличилась почти на три четверти и обеспечила основную часть прибыли группы — около 2,1 млн евро. В Эстонии оборот вырос примерно на 1%, тогда как в Латвии выручка сократилась на 4,5%, до примерно 46,6 млн евро. На немецкое подразделение пришлось менее 0,5% оборота группы, хотя продажи там немного выросли.
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