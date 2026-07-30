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Сеть алкомаркетов увеличила прибыль, несмотря на снижение оборота

Оборот группы Aldar Eesti, управляющей сетью алкогольных магазинов, в прошлом году составил почти 157 млн евро, что немного меньше, чем годом ранее. При этом операционная прибыль выросла более чем в полтора раза и достигла 2,5 млн евро.
Помимо сети алкогольных магазинов, Aldar Eesti также принадлежат десять продуктовых магазинов. На фото — магазин Lilleoru в Раквере.
  • Помимо сети алкогольных магазинов, Aldar Eesti также принадлежат десять продуктовых магазинов. На фото — магазин Lilleoru в Раквере.
  • Foto: Рауль Меэ
Основным драйвером роста прибыли стал эстонский рынок. Здесь операционная прибыль увеличилась почти на три четверти и обеспечила основную часть прибыли группы — около 2,1 млн евро. В Эстонии оборот вырос примерно на 1%, тогда как в Латвии выручка сократилась на 4,5%, до примерно 46,6 млн евро. На немецкое подразделение пришлось менее 0,5% оборота группы, хотя продажи там немного выросли.
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