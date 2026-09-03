Назад Государство переходит к следующему этапу продажи Omniva Правительство перешло к следующему этапу продажи Eesti Post AS (бренд Omniva) и объявит открытый письменный аукцион на продажу 100% акций, пишет Postimees.

6 апреля правительство одобрило предложение министра регионального развития и сельского хозяйства Хендрика Йоханнеса Терраса о продаже госпредприятия на таком аукционе.

В пятницу министр даст пресс-конференцию, где представит обзор о том как происходит процесс отчуждения Eesti Post и сообщит об аукционе.

В прошлом году доходы от универсальных почтовых услуг составили 5% всего оборота Eesti Post. Большую часть прибыли принесли продажи за рубежом. В частности у компании развивается бизнес на Балканах и другие международные направления. Почтовые услуги приносят убытки, а количество писем сокращается.