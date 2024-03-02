«Я доволен, несмотря на запас хода менее 200 километров», — резюмирует владелец Mazda MX-30, редактор радио Äripäev Грегор Алакюла. Фото: Андрас Кралла

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Грегор Алакюла

2 марта 2024 в 14:28

Личный опыт: электромобиль в Эстонии зимой

Грегор Алакюла, редактор радио Äripäev, незадолго до холодов купил электромобиль, который с первого дня громко критиковали за небольшой запас хода без подзарядки, и... пока доволен.

После первой недели владения Mazda MX-30 я понял, что у меня есть что-то общее с Mazda. А именно, что MX-30 — первый электромобиль для нас обоих. Итак, у нас обоих были эксперименты.

Но доволен ли я им после четырех месяцев владения? Короткий ответ: да. Я доволен, несмотря на то, что без подзарядки он проезжает менее 200 километров.

«Подожди, подожди – на нем даже до Выру не доедешь!» Мои расчеты также начались с анализа такого аргумента. А именно, мне не нужно часто ездить в Выру или любое другое место в 250 километрах от Таллинна. 15 километров на работу, 60 километров на дачу, и еще бы остались силы, даже если все необходимые поездки совершить за один день. Итак, у меня был необходимый мне диапазон.

Тем не менее, ни производитель, ни модель, ни ее небольшой запас хода не стали решающими при выборе нового автомобиля. Я давно хотел поэкспериментировать с электромобилем. И сначала положил глаз на Škoda Enyaq Coupe RS, способный на более длинные поездки. Я думал, что могу купить его. Но не случилось.

Плохое чувство и хорошее чувство

Итак, я изучил рынок. В подходящем ценовом диапазоне осталась одна машина баварской марки с формой кузова, похожей на Mazda. Во время тест-драйва вместо того, чтобы следить за движением и оценивать ходовые качества, мне приходилось обращать внимание лишь на показания запаса хода, который уменьшался на высокой скорости. Когда я вернулся, уровень заряда батареи был 1%, и я подумал, что оставлю эту машину в салоне. Возможно, она все еще там стоит.

Поскольку тяга к новой машине была велика и предварительная подготовка проделана, после тест-драйва я прогулялся по торговому залу. В следующий момент я встретил свой будущий автомобиль.