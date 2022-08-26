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Алексей Шишкин

26 августа 2022 в 15:49 Поделиться:









Бизнес на высоте. В Ида-Вируской компании сыновья продолжают дело отца

Анатолий и Петр Ермаки на стройплощадке реконструкции Ида-Вируской Центральной больницы в Йыхви Фото: личный архив

В ТОПе семейных предприятий, опубликованном сегодня изданием Äripäev, есть и несколько компаний из Ида-Вирумаа. Одна из них – фирма по аренде кранов, принадлежащая семье Ермак. 14 лет назад отец начал бизнес, который затем сыновья продолжили.

Семья Ермак из Ида-Вирумаа — эстоноземельцы в третьем поколении. Еще во времена Эстонской ССР Валентин Ермак освоил профессию крановщика, а в начале 2000-х решил превратить техническую специальность в бизнес. В 2008 он учредил компанию Klarias Compani OÜ, предоставляющую услуги аренды автокранов. Сейчас бизнес продолжают его сыновья, Анатолий и Петр. «Отец заложил фундамент, мы строим надежные стены, и сейчас можно сказать, что бизнес уже подведен под крышу», — рассказывает Анатолий Ермак.

В последние пять лет фирма занимается не только крановыми работами, но и берет подряды на монтаж оборудования, а также запустила общестроительное и демонтажное направление, которое, по словам Ермака, особенно заметно выросло в последние два года. Среди значимых проектов, на которых Klarias Compani работает в качестве субподрядчика — реконструкция Ида-Вируской центральной больницы в Йыхви.

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Безусловное доверие и ненормированный график

Сейчас в семейном предприятии трудятся не только двое сыновей основателя фирмы, но и их жены. Братья берут на себя стратегическое управление бизнесом, а супруги помогают с офисной рутиной и финансами, говорит Ермак.

Анатолий Ермак надеется, что в будущем уже его дети продолжат бизнес. Но настаивать на выборе профессии отпрысков ни он, ни его брат не планируют. «Сейчас дети еще слишком малы, чтобы решать, им около трех лет. Мы, в хорошем смысле, рассчитываем, что они заинтересуются семейным бизнесом, но насильно заставлять не будем: не каждому дано, не каждому подходит по складу характера. Пока для них наше дело выглядит интересно — как большая игра. И хочется этот интерес в их глазах сохранить», — делится мыслями о будущем предприниматель.

С корреспондентом «Деловых ведомостей» Ермак смог пообщаться только после 9 часов вечера. «Сегодня в 20:40 вернулся домой, пораньше закончил. Если вы занимаетесь бизнесом, будьте готовы, что придется поздно приходить, часто и на выходных поработать», — делится опытом он.

Кран "Ивановец" на шасси автомобиля МАЗ, с которого начал бизнес основатель компании Валентин Ермак. Фото: Личный архив

По словам Ермака, в случае с семейным предприятием отделить личное время от рабочего еще труднее — ведь и то, и другое, ты проводишь вместе с членами семьи.

«Большой плюс семейного бизнеса — безусловное доверие, общее понимание конечной цели и того, как ее достигать. Слабое место — тоже доверие, если кто-то в семье им злоупотребит, последствия будут катастрофическими. Но у нас такого не случалось, еще при отце мы договорились — чтобы все было по совести». Анатолий Ермак

«Должно быть время и просто отдохнуть с семьей, но в период активного развития выкроить его непросто — нужно все контролировать. Разве что, когда все процессы уже отлажены. Или, когда приходится вынужденно сидеть дома, как во время коронакризиса», — размышляет он.

Жалуйтесь на Путина? Но Путин не наш президент

По словам руководителя Klarias Compani, по предпринимателям Ида-Вирумаа сначала пандемия, а затем и новый кризис, вызванный вторжением России в Украину, ударил очень больно, при этом поддержки со стороны правительства они не ощущают.

«Конечно, "военный" кризис нас коснулся. Затронул косвенно, нас не бомбят, но взлетевшие цены на энергоносители, предстоящий отопительный сезон вызывают серьезные опасения. Со стороны правительства мы, предприниматели, видим по отношению к себе, мягко говоря, легкомысленное отношение, а говоря прямо — нам плюют в лицо. Я, как человек с экономическим образованием, вижу принципиальное усугубление ситуации, хотя доступные рычаги у правительства есть», — говорит Ермак.

Кран Klarias Compani на стройплощадке реконструкции Ида-Вируской Центральной больницы в Йыхви Фото: личный архив

Среди первостепенных мер, которые следовало бы предпринять, он называет уход Эстонии с энергетической биржи и возвращение к модели, когда генерируемое местными мощностями электричество продается по рыночным ценам внутри страны. «В нынешней ситуации в интересах нашего народа, общества и предпринимиателей, было бы покинуть нашу биржу. Иначе это будет ситуация, когда фермер сажает и растит картошку на своем поле, а потом идет почему-то в магазин и там почему-то спрашивает, за сколько ему выкупить собственную картошку. В здоровом хозяйстве это невозможно. То, что мы производим на своей земле, должно оставаться на нашей земле», — полагает он.

Со стороны правительства мы, предприниматели, видим по отношению к себе, мягко говоря, легкомысленное отношение, а говоря прямо — нам плюют в лицо.

Одновременно его не устраивает, когда все текущие проблемы в экономике списывают исключительно на войну России в Украине как фактор непреодолимой силы. «Нам говорят — "жалуйтесь на Путина", но я живу в Эстонии, независимой стране, у нас есть свое эстонское правительство. И я не понимаю, почему работающие на благо страны граждане должны адресовать вопросы в Кремль. Я могу быть не согласен с решениями Москвы или Брюсселя, но жду эффективных мер от Эстонии», — отмечает Ермак.

Для преодоления кризиса предпринимателю видятся необходимыми отставка правительства и внеочередные выборы.