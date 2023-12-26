    Женский ТОП дивидендов

    Фото: Wavebreakmedia/Scanpix

    ТОП дивидендов среди женщин показал, что предпринимательницы сняли больше дивидендов, чем в прошлые годы.

    Если в прошлом году миллион евро сняли пять женщин, то в этом году – в два раза больше.

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