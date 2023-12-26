Женский ТОП дивидендов

На рынке труда напряженно, сокращений все больше. «Люди очень устали»

Прежние правила игры на рынке труда больше не действуют. Безработица растет, а работодатели не нанимают новых сотрудников. Количество вакансий стало меньше, чем в последние два года. Найти новую работу становится все сложнее.

Прежние правила игры на рынке труда больше не действуют. Безработица растет, а работодатели не нанимают новых сотрудников. Количество вакансий стало меньше, чем в последние два года. Найти новую работу становится все сложнее.