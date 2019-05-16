Спасибо, Трамп, пиши еще

Фото: Scanpix

Мой счет почти достиг отметки 11 500 евро, а это значит, что последние несколько дней были для меня рекордными.

Открытых позиций было очень много, и все они, за редким исключением, были закрыты в плюс. Хотя львиная доля прибыли была заработана на росте котировок золота, хорошую прибыль принес и шорт на индекс S&P 500, который я держал достаточно долго.

Баланс счета Трейдера Алекса на сегодня: 11 581 EUR.

По этой ссылке Вы можете посмотреть на график изменения баланса, а также получить доступ к истории сделок Трейдера Алекса.

Одним словом, закрыть позиции удалось благодаря падению индексов и росту золота, а это, в свою очередь, было вызвано заявлениями (твитами) Дональда Трампа о повышении пошлин для Китая. Впрочем, я подозреваю, что золото в моменте отреагировало на атаку на саудовские танкеры. Но это все уже неважно.

Если ситуация с торговыми войнами и реакцией рынка более или менее понятна, то с нефтью мне разобраться стало сложнее. С одной стороны, OPEC прогнозирует дефицит предложения и рост спроса, что может заставить цены расти, а с другой стороны, мы видим растущие запасы в США.

Коммерческие запасы сырой нефти выросли за 2 недели на 15 миллионов баррелей (почти 10 миллионов на прошлой неделе, и о 5 миллионах было объявлено вчера). Торговые войны также способствуют снижению цен. В общем, я держу короткую позицию и пока отступать не собираюсь. Точно такое же мнение по российскому RSX (это ETF фонд, который торгуется в США и очень близок по структуре с индексом РТС). Я добавил еще 50 акций шорта в разгар паники.

Ну, и, наконец, об апельсиновом соке, точнее о фьючерсе на замороженный концентрат апельсинового сока, который я держу уже несколько недель. Цены достигли 88 долларов и развернулись аккурат после трамповских пошлин. Вчера цена достигла 104, и я закрыл 4 из 5 позиций. Позицию я набирал по 92, 95, 97 и 100 долларов. В общем, удалось дешево купить и чуть дороже продать. Хотя снова вспоминаю свой шорт по 139,42. Помните, там был мощный пробой восходящего тренда? Я еще писал, что такие пробои даром не проходят. Но почему, имея шорт по 139,42, я не дождался хотя бы отметки 100?

Стратегия сейчас примерно такая: после закрытия шорта по индексу S&P 500, я перевернулся и прикупил 2 контракта. Один закрыт, а второй ждет своего тейк-профита. Если рынок попытается снова взять новые вершины, ближе к максимумам буду шортить и уже чуть более агрессивно. Эти торговые войны еще дадут мне заработать. Ну, и по мелочи: продана пара EUR/USD и куплено 20 акций Harley Davidson.

Удачи на рынках!