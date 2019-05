Первые проблески заката Google

Alphabet, материнская компания Google, вчера отчиталась за прошлый квартал - рост оборотов компании снизился впервые с 2015 года.

Фото: Борис Роесслер

Материнская компания Google Alphabet Inc. в первом квартале сообщила о самом медленном росте оборота с 2015 года. Если в предыдущие два квартала рост в годовом исчислении составлял 26%, то в первом квартале этого года рост был всего 17%.

Рентабельность (маржа) компании также снизилась до 18% по сравнению с 25% в прошлом году. Однако тут следует учесть штраф европейского регулятора в прошлом квартале. Если не учитывать этот штраф, размер которого составил 1,7 миллиарда долларов, то рентабельность компании составила бы 23%.

Битва за онлайн-рекламу. Google начинает проигрывать

Рекламному бизнесу Google, который, несмотря на диверсификацию компании, по-прежнему составляет около 85% от всего оборота, был нанесен удар со стороны конкурентов. Рост данного сегмента за прошлый квартал составил 15%, достигнув отметки в 30,7 миллиарда долларов. Это самый низкий показатель роста за последние 4 года, когда средний рост за этот период составлял 21%.

Одной из причин является выход Amazon на рынок онлайн-рекламы. Все больше онлайн-покупателей начинают поиск непосредственно в Amazon, а не в поисковых системах.

Результаты Alphabet резко отличаются на фоне показателей других представителей технологического сектора. Facebook Inc. и Twitter Inc. ранее сообщали о высоких доходах, в то время как Amazon.com Inc. на прошлой неделе сообщил о рекордной прибыли.

После закрытия биржи и публикации отчета акции Google упали на 7%, при этом падение стало увеличиваться в ходе общения представителей компании с инвесторами, поскольку руководители отказались отвечать на прямые вопросы о снижающемся росте, передает Wall Street Journal. Финансовый директор Рут Порат отвечала на подобные вопросы таким образом: «Мы очень рады возможностям по всем направлениям».

Рут Порат и генеральный директор Сундар Пичаи неоднократно замечали, что компания экспериментирует с изменениями в рекламных продуктах, которые наносят ущерб краткосрочному росту, однако отказывались вдаваться в подробности.

YouTube - черный ящик

YouTube по-прежнему остается финансовым «чёрным ящиком», так как Google до сих пор не публикует отдельных результатов платформы. По оценкам аналитиков, на YouTube приходится около 15% продаж Google. Во время общения с инвесторами Порат сказала, что рост числа кликов на платформе упал в первом квартале.

Недавно на YouTube обрушилась критика за то, что там не способны эффективно контролировать опасный контент. Растущие расходы, вероятно, отражают дополнительные усилия компании по контролю за платформой, что мало чем отличается от крупных инвестиций, которые Facebook сделал в ответ на критику своей продукции.

Число сотрудников выросло, но расходы снизились

В этом квартале Google достиг рекордного уровня по числу работников, добавив еще 18 000 рабочих мест и преодолев по крайней мере психологически значимый барьер в 100 000 штатных сотрудников. Это, безусловно, не отражает общего количества сотрудников, так как Google отдельно не отражает числа сотрудников, работающих по контракту.

Тем не менее затраты компании за первый квартал выросли всего на 9% в годовом исчислении. Что значительно низкий показатель, если сравнить с тем, что предыдущие восемь кварталов роста в среднем составлял 27%. Капитальные расходы также сократились впервые за три года, что, правда, было связано с крупной покупкой недвижимости в Нью-Йорке в прошлом году и создало высокую базу для сравнения.

До отчета о доходах акции с начала года выросли на 24%. Выручка Alphabet за первый квартал составила 36,3 млрд. долларов, что примерно на 1 млрд. долларов меньше прогнозов. Прибыль на акцию составила 9,50 доллара. Рост компании замедлился по всем направлениям.