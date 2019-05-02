Harju Elekter нарастил прибыль

По состоянию на конец первого квартала Harju Elekter заработал 0,2 миллиона евро, что на 62% больше, чем за тот же период прошлого года.

Фото: Андрас Кралла

Оборот за этот период составил 29,3 миллиона евро, что на 12,7% больше показателя прошлого года. Продажи электрооборудования выросли в первом квартале на 5,7 миллиона евро до 25,6 миллиона евро. Этот показатель и оказал основное влияние на рост первого квартала.

На самый крупный для концерна рынок в Финляндии было продано 55,1% продукции и услуг, при этом объем продаж по сравнению с прошлым годом снизился на 1,8 миллиона евро, составив 16,1 миллиона евро. Продажи удалось увеличить в Эстонии (24,7%) и Швеции (12,7%). Продажи на норвежский рынок выросли вдвое.

Брутто-доход за первый квартал составил 3,8 миллиона евро, маржа брутто-дохода осталась приблизительно на том же уровне - 12,9%. Коммерческая консолидированная прибыль была 0,3 миллиона евро. Консолидированная чистая прибыль за этот период составила 0,2 миллиона евро.

Доход на акцию таким образом составляет 0,01 евро. Стоимость акции Harju Elekter с начала года подорожала на 14% и продается по 4,7 евро за штуку.

Дивиденды утвердили

На сегодняшнем собрании акционеров были утверждены дивиденды в размере 18 центов на акцию. С учетом нынешней цены акции в 4,7 евро, дивидендная доходность составит чуть менее 4%.

Предприятие в сумме выплатит 3,19 миллионов дивидендов. После выплаты дивидендов, не распределенная прибыль составит 49,12 миллионов евро. Решение было поддержано 95,29 процентами голосов.

Списка акционеров, получающих дивиденды, будет зафиксирован 16 мая. Ex-date (день, когда акции уже продаются без права на дивиденды) - 15 мая. Дивиденды будут выплачены 24 мая.