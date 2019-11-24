Основатель Uber продал половину своей доли в компании

Фото: Дэниш Сидикви, Scanpix

Основатель и бывший руководитель Uber Трэвис Каланик за последние две недели продал более половины своей доли в компании, сообщает Forbes

По данным издания, Каланик регулярно продавал акции, начиная с 6 ноября. Сначала он продал 22 млн акций, которые хранились в его трасте, за $610 млн, пишут "Ведомости". Затем еще 30 млн акций, принадлежащих ему лично, за $850 млн.

В итоге у Каланика осталось 44,8 млн акций, что составляет около 3% Uber, пишет Forbes. Представитель бизнесмена не ответил на вопросы журналистов.

При этом нынешний гендиректор Uber Дара Хосровшахи, наоборот, нарастил свою долю в кампании. В ноябре он приобрел 250 000 акций компании за $6,7 млн. Теперь Хосровшахи принадлежит чуть более 1,5 млн акций, или 1% Uber.