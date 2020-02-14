dv.ee • 14 февраля 2020
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ARCO VARA AS

Arco Vara заработала рекордный оборот за 9 лет

«Рождество в Arco Vara было зеленым», - сказал руководитель компании Тармо Силд.   Фото: LIIS TREIMANN

Выручка бюро недвижимости Arco Vara за 4-й квартал 2019 года увеличилась по сравнению с тем же периодом прошлого года более чем на 10 миллионов евро, а прибыль составила 848 000 евро.

За четвертый квартал Arco Vara заработала 10,67 млн евро выручки, а прибыль на акцию составила 0,09 евро. Более крупный оборот у компании был в лишь в последнем квартале 2011 года.

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