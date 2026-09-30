Платежной организации Тартуского КСО грозит банкротство

Некоторые компании привлекли через Тартуское КСО сотни тысяч евро, но, по их словам, воспользоваться всеми этими деньгами так и не смогли. Теперь кооператив – банкрот, а обязательства перед владельцами облигаций остались у эмитентов в полном объеме. Впрочем, история этих денег может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд.