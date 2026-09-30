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Платежной организации Тартуского КСО грозит банкротство

Суд наложил запрет на распоряжение имуществом платежной организации Ühisarveldused, принадлежащей Тартускому кредитно-сберегательному обществу, обанкротившемуся летом.
Ühisarveldused AS – дочерняя компания обанкротившегося Тартуского кредитно-сберегательного общества. На фото – общее собрание кредиторов КСО в Тартуском суде в июле этого года.
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