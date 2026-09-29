Открыть фирму с подставным директором в Эстонии проще простого. «За 15 000 евро я начну искать особого человека»

Доходы нелегальных интернет-казино, работающих на европейском рынке, достигают десятков миллиардов евро. Для перемещения этих денег создана отдельная индустрия, которая помогает владельцам казино уклоняться от налогов и легализовывать доходы. В такие схемы вовлечена Эстония.
Бизнесмен, использующий паспорта на разные имена, словно паук, сплел сеть, объединяющую множество стран, через которую у доверчивых людей выманивают деньги, а затем, используя различные каналы, их отмывают.
Когда деньги проходят через счета нескольких компаний и в итоге направляются на приобретение недвижимости, оформленной на имя члена семьи, это схема, которую бухгалтер должен уметь распознавать. Недавнее судебное решение показывает, почему это важно.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.