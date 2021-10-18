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    Вкус биржи: как это ничего не растёт? А цены?

    Ростом цен все уже наелись по самые помидорыФото: Рауль Меэ

    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Биткоин-шестидесятник. Пока мы каждый выпуск убеждаем всех, что из криптовалют никогда ничего не получится, и вообще забудьте, биткоин, подлец, штурмует новые максимумы. До исторического рекорда ($65 000) ещё не дошли, но психологический барьер в 60 000 долларов преодолели. Откуда прыть? А всё потому, что на подходе первый в мире ETF по биткоину. Мы теперь не хиппи, мы теперь хедж-фонды?
    Как это ничего не растёт? А цены? Уровень инфляции в США оказался самым высоким за последние 13 лет. Стоит ли в повестке дня гиперинфляция или нынешний рост цен - временное явление? В каких сферах рост цен был наибольшим? Куда смотрят регуляторы? Что на этот счёт думают ФРС и ЕЦБ?
    Кина не будет, чипы кончились. Агентство Bloomberg объявило, что Apple может сократить производство iPhone 13 на 10 миллионов штук. Всё из-за нехватки микрочипов. Сия ситуация повлияет на рождественские продажи компании. Насколько серьёзна эта проблема для яблочников? Или у компании столько кэша (200 миллиардов долларов), что им уже давно всё равно?
    Об этом и другом - в свежем выпуске “Вкуса биржи”.

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