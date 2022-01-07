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    Вкус биржи: прозаседавшиеся наносят ответный удар?

    Здание ФРС в ВашингтонеФото: Chris Wattie, Scanpix

    Снова в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Да что вы понимаете в разочаровании? Сегодня первая пятница 2022 года (1 января не считается и надеюсь не надо объяснять почему). А значит вышли нонфармы! В декабре было создано 199 000 новых рабочих мест, безработица 3,9%. “Ох!”, - вздохнули аналитики. Они ожидали, что новых рабочих мест будет в 2 раза больше и приняли решение расстроиться. А куда делись остальные рабочие места? Как на всё это отреагировали рынки?
    Как 1 января обычно влияет на весь оставшийся год? Речь не идёт о том, хватит ли на 12 месяцев запасов мандаринчиков и икорки. Трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов раздобыл исторические данные о том, как состояние фондовых рынков по состоянию на 1 января исторически предсказывало дальнейшее их поведение. О чём нам может сказать тот факт, что четвёртый квартал был позитивным? А были ли прецеденты нынешнего роста 7 кварталов подряд? Что показывает нам мудрость истории?
    Прозаседавшиеся. Опубликованы “минутки”. Нет, это не большие стрелки, отломанные от часов, а протоколы заседания Федеральной комиссии ФРС по открытым рынкам (а по закрытым, интересно, есть?). Инвесторы с помощью ритуалов, танцев с бубном и чёрной магии распознали во всех этих умных словах сигнал того, что ФРС планирует потихоньку сворачивать программу выкупа активов. Что теперь будет? Инфляция? Всё грохнется? Нет, не всё так просто…
    Об этом и другом - в свежем выпуске “Вкуса биржи”.

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