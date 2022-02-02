Мелкие трейдеры перепугались и закупились страховками

На этой неделе ситуация на рынках стала более спокойной, а вот на прошлой мелкие трейдеры изрядно понервничали: об этом свидетельствуют рекордные данные по покупке страховочных опционов.

Фото: JUSTIN LANE

Речь идет о покупках пут-опционов. Как известно, они покупаются с целью застраховать длинную позицию по акциям, а колл-опционы покупаются в надежде на рост. Если же пут-опцион куплен без соответствующей позиции по тем же акциям, значит, трейдер просто ставит на падение. В любом случае, покупатель пут-опциона - это трейдер, опасающийся серьезного падения, иначе бы он не тратил деньги на опционный контракт.

Оказывается, на прошлой неделе покупки "страховочных" пут-опционов оказались рекордными, даже если сравнивать с мартом 2020-го года. С мелких счетов (а в расчет берутся покупки опционов до 10 контрактов, что является эквивалентом 1000 акций) было куплено 12 миллионов контрактов, что примерно в четыре раза выше уровней 2019 года и примерно в 2 раза выше уровня начала пандемии. При этом за эти самые страховки было уплачено 6,5 миллиардов, что на 38% выше уровня 20-го марта 2020-го года.

Что тут можно сказать? Толпа начинает паниковать под самый конец, когда поводов уже меньше. Речь идет, скорее, о розничных инвесторах и лично меня эта статистика нисколько не удивила. Я сам не люблю покупать страхующие опционы во время разрушений: их надо покупать строго "до", отдав часть прибыли в пользу спокойного сна. Купил акций - прикупи страховку!

Конечно, еще не вечер, и если покупались февральские или мартовские опционы, то страховка будет жить до третьей пятницы февраля или марта соответственно. Но уже ясно, что покупки совершались в самый разгар обвалов, а значит, по достаточно высоким ценам. И уже начало текущей недели удешевило стоимость пут-опционов (страховок). С интересом слежу за тем, кто окажется прав - ведь на каждого покупателя опциона приходится продавец, и если рынки отскочат от уровней прошлой недели - значит, заработали продавцы. Но все же мы знаем, что покупка опциона - это не "прав или не прав", а страховка от атаки медведей.