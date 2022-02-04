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    Цены на нефть поднялись до семилетнего максимума

    Стоимость нефти сорта Brent впервые с 2014 года превысила 92 долларов за баррель на фоне роста геополитической напряженности в Восточной Европе и новостей о заморозках и снежных бурях в США, сообщает Bloomberg.

    Техас - один из крупнейших нефтедобывающих регионов США.Фото: Reuters/Scanpix
    Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE подорожали сегодня на 1,8% до 92,76 доллара за баррель, напоминает Bloomberg.
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