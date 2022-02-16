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    Продажи Hagen Bikes в январе выросли более чем на 50%

    Член правления и основатель Hagen Bikes Каспар Пеэк. Фото: Andras Kralla

    Оборот производителя грузовых электровелосипедов Hagen Bikes в январе составил 13 770 евро, что на 543% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет Äripäev.

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    Продажи Hagen Bikes в январе выросли более чем на 50%
    Оборот производителя грузовых электровелосипедов Hagen Bikes в январе составил 13 770 евро, что на 543% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет
    Оборот производителя грузовых электровелосипедов Hagen Bikes в январе составил 13 770 евро, что на 543% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет
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