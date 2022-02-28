Биржа

Дмитрий Фефилов

28 февраля 2022 в 11:20 Поделиться:









Банк Šiaulių за год увеличил прибыль

Финансовый руководитель Šiaulių bankas Донатас Савицкас (слева) и директор отдела рынков и инвестиций Šiaulių Томас Варенбергас (справа). Фото: Лийз Трейманн

Литовский банк Šiaulių bankas отчитался о годовой чистой прибыли в размере 55,2 миллиона евро, что на 28% больше чем годом ранее.

За год портфель депозитов банка увеличился на 14%, составляя на конец прошлого года 2,6 миллиарда евро, следует из опубликованного банком биржевого сообщения.