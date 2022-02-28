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    Банк Šiaulių за год увеличил прибыль

    Финансовый руководитель Šiaulių bankas Донатас Савицкас (слева) и директор отдела рынков и инвестиций Šiaulių Томас Варенбергас (справа).Фото: Лийз Трейманн

    Литовский банк Šiaulių bankas отчитался о годовой чистой прибыли в размере 55,2 миллиона евро, что на 28% больше чем годом ранее.

    За год портфель депозитов банка увеличился на 14%, составляя на конец прошлого года 2,6 миллиарда евро, следует из опубликованного банком биржевого сообщения.

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    Банк Šiaulių за год увеличил прибыль
    Литовский банк Šiaulių bankas отчитался о годовой чистой прибыли в размере 55,2 миллиона евро, что на 28% больше чем годом ранее.
    Литовский банк Šiaulių bankas отчитался о годовой чистой прибыли в размере 55,2 миллиона евро, что на 28% больше чем годом ранее.
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