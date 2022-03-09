Отскок после провала. Надолго ли?
На фоне больших потерь на рынках за последнюю неделю нынешний оптимизм выглядит, скорее, как небольшая передышка.
За последнюю неделю некоторые индексы пересекли черту медвежьего рынка, потеряв более 20% от своих последних пиковых показателей. Другие индексы в зоне коррекции, то есть их потери от пиков более 10%. Такая распродажа обусловлена войной в Украине и всеми вытекающими из этого последствиями: ростом цен на сырье, замедлением экономического роста, рисками стагфляции и огромной неопределенностью.
Единственное, что может внести хоть какую-то ясность в столь непростую ситуацию, это как минимум начало полноценного диалога между сторонами конфликта. Перемирие или окончание войны в Украине рынки бы просто взорвали. Однако на сегодня нет ни одного, ни другого. Поэтому нынешний оптимизм на рынках не кажется устойчивым. Его можно объяснить двумя причинами.
Эмоции, которые держали в страхе рынок последние полторы недели, сменились холодным расчетом. Всегда есть вероятность, что страхи и правда преувеличены. Но не стоит исключать и того, что они недооценены. Bloomberg, например, пишет
о том, что мелкие непрофессиональные инвесторы активно покупают нынешнее падение (buy the dip), руководствуясь опытом весны 2020 года, когда после обвала из-за начала пандемии рынки вскоре резко пошли вверх. То есть нынешний отскок может в итоге оказаться не чем иным, как страхом упустить возможность (FOMO).
В другой статье Bloomberg напоминает
, что в период доткомовского обвала в начале этого тысячелетия индекс Nasdaq в процессе своего рекордного снижения тоже в промежутке демонстрировал гигантские отскоки.
Вторая причина нынешнего оптимизма как раз в этом и может заключаться. После столь длительного падения, которое мы наблюдали последние дни, небольшой отскок, эдакая своеобразная обратная коррекция напрашивается сама собой.
Поэтому инвестору, прежде чем поддаваться нынешнему оптимизму и начинать скупать все подряд, для себя нужно решить:
- насколько из-за предыдущего падения рынок стал для него привлекательней;
- насколько он верит в быстрое решение конфликта в Украине;
- насколько экономика в целом сможет «переварить» происходящее;
- насколько серьезное влияние будут оказывать санкции и другие ограничения в долгосрочной перспективе на те компании, акции которых у него в портфеле или которые он хочет приобрести;
- насколько эти предприятия способны противостоять инфляционному давлению;
- насколько он готов - морально и финансово - к тому, что падение может продолжиться.
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