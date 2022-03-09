Биржа

Дмитрий Фефилов

9 марта 2022 в 9:37 Поделиться:









Отскок после провала. Надолго ли?

На фоне больших потерь на рынках за последнюю неделю нынешний оптимизм выглядит, скорее, как небольшая передышка.

Фото: Андрес Хаабу

За последнюю неделю некоторые индексы пересекли черту медвежьего рынка, потеряв более 20% от своих последних пиковых показателей. Другие индексы в зоне коррекции, то есть их потери от пиков более 10%. Такая распродажа обусловлена войной в Украине и всеми вытекающими из этого последствиями: ростом цен на сырье, замедлением экономического роста, рисками стагфляции и огромной неопределенностью.

Единственное, что может внести хоть какую-то ясность в столь непростую ситуацию, это как минимум начало полноценного диалога между сторонами конфликта. Перемирие или окончание войны в Украине рынки бы просто взорвали. Однако на сегодня нет ни одного, ни другого. Поэтому нынешний оптимизм на рынках не кажется устойчивым. Его можно объяснить двумя причинами.

Эмоции, которые держали в страхе рынок последние полторы недели, сменились холодным расчетом. Всегда есть вероятность, что страхи и правда преувеличены. Но не стоит исключать и того, что они недооценены. Bloomberg, например, пишет о том, что мелкие непрофессиональные инвесторы активно покупают нынешнее падение (buy the dip), руководствуясь опытом весны 2020 года, когда после обвала из-за начала пандемии рынки вскоре резко пошли вверх. То есть нынешний отскок может в итоге оказаться не чем иным, как страхом упустить возможность (FOMO).

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В другой статье Bloomberg напоминает , что в период доткомовского обвала в начале этого тысячелетия индекс Nasdaq в процессе своего рекордного снижения тоже в промежутке демонстрировал гигантские отскоки.

Вторая причина нынешнего оптимизма как раз в этом и может заключаться. После столь длительного падения, которое мы наблюдали последние дни, небольшой отскок, эдакая своеобразная обратная коррекция напрашивается сама собой.

Поэтому инвестору, прежде чем поддаваться нынешнему оптимизму и начинать скупать все подряд, для себя нужно решить:

- насколько из-за предыдущего падения рынок стал для него привлекательней;

- насколько он верит в быстрое решение конфликта в Украине;

- насколько экономика в целом сможет «переварить» происходящее;

- насколько серьезное влияние будут оказывать санкции и другие ограничения в долгосрочной перспективе на те компании, акции которых у него в портфеле или которые он хочет приобрести;

- насколько эти предприятия способны противостоять инфляционному давлению;

- насколько он готов - морально и финансово - к тому, что падение может продолжиться.